憂經濟增長放緩 滬指挫逾2%失守3100點 短期大市怎樣走？

A股周四（21日）走低，三大股指集體下跌，上證綜指收挫逾2%，失守3100點，創逾5周新低。

分析師認為，美聯儲貨幣緊縮預期不斷強化，制約國內貨幣寬鬆政策空間，加上疫情封控持續、消費受壓，市場憂慮經濟增長放緩，料短期大市延續弱勢，等待拐點信號。

截至收市，滬指報3079.81點，跌2.26%；深證成指報11084.28點，跌2.7%。創業板指全日跌2.17%，報2312.46點。滬深兩市成交總額8563億元（人民幣，下同），較上日增加350多億元。北京資金合計淨流入9.11億元。

兩市超過4400隻股收跌，幾乎全線板塊下跌，化肥、旅遊酒店等板塊領跌，金融股展開護盤，個別銀行股逆市上漲。

美聯儲貨幣緊縮預期強化 穩增長政策力度不及市場預期

華安證券認為，截至目前，制約市場的兩項核心因素仍未見明顯轉向，短期市場預計仍是弱勢震盪、磨底階段。其中一項核心因素，是美聯儲貨幣緊縮預期不斷強化，5月議息會議大幅加息及縮表推出在即，美債收益率持續快速飆升甚至引發中美利差倒掛，一方面造成美股持續下跌從而抑制A 股風險偏好，另一方面制約了國內短期貨幣政策寬鬆的空間。

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第二項核心因素是穩增長政策出台時間和力度均不及市場預期，難以扭轉市場對未來經濟前景的悲觀預期。疫情對消費產生明顯抑制，甚至衝擊部分製造業，房地產景氣仍弱勢下行且對經濟衝擊未完全顯現；克制的降準、落空的降息、偏緩的寬信用節奏、羸弱的信用需求等多種壓力疊加，經濟預期變得持續悲觀。

因此，在這兩項核心因素中出現至少一項明顯改善前，短期內市場風險偏好預計仍然維持低迷態勢，市場延續弱勢磨底。惟短期弱勢磨底不改市場中長期優秀性價比的格局。

外電引述睿億投資研究總監熊林指出，當前資本市場面臨較為複雜和不利的國內外宏觀形勢，而短期小幅降準並未緩解市場的擔憂。

熊林表示，一方面等待國內疫情動態清零拐點來臨，才能看到國內經濟活動重啟恢復，另一方面等待聯儲會5月加息和縮表落地，屆時美債殖利率上行帶來的壓力將告一段落，同時需要觀察俄烏局勢變化。

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責任編輯：林佩怡

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