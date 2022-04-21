老人在家挨餓致死？上海警方：屬編造 發布者遭行政處罰

上海新冠肺炎疫情持續，近日一段「家政人員自述其服務的老人在家中挨餓致死」的影片在網上流傳，引發關注。上海市公安局周四（21日）通報指，發布信息的女子為博人眼球，編造子虛烏有的所謂「親身經歷」，已被行政處罰。

近日一名自稱家務助理的婦女發布影片，講述自己日前上門到一個老人家裡，一開門就聞到一股刺鼻臭味，驚見老人家「吃大便」，並說「我餓」。這名家務助理表示，後來她從老人的兒子口中得知其已離世。

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這段影片發布後，引發廣泛關注。據上海市公安局通報，經虹口警方調查後，信息發布者鄭某某（女，57歲）實為博人眼球，編造子虛烏有的所謂「親身經歷」，並錄製影片在網上發布，造成不良社會影響。目前，警方已對鄭某某虛構事實擾亂公共秩序的違法行，為依法行政處罰。

警方提醒，網絡不是法外之地，對於編造、傳播、散播謠言，擾亂社會秩序的違法犯罪行為，公安機關將堅決依法查處。請市民群眾不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護健康有序的網絡環境和社會秩序。

另外，据網信上海微信公眾號，上海網信辦自4月8日發布《關於進一步查處網絡圈群造謠行為的公告》以來，經與公安部門聯合溯源調查，據互聯網相關法律法規，已協調相關部門對傳播涉疫謠言的30個網絡群組予以封停，對23名首發謠言的微信個人用戶予以處罰。

責任編輯：易燕丹

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