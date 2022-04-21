商務部：積極解決外企疫下難題 多措並舉促消費

商務部表示，中國高度重視對外資企業的保障，將協調解決外企業的具體困難，包括復工和物流問題，確保外貿供應鏈穩定暢通。當局亦將在提升傳統消費能級等方面 多措並舉促消費，隨著疫情受控，料後期消費繼續恢復。

商務部今日（21日）召開例行新聞發佈會，發言人高峰指，針對當前國內新冠疫情為企業運營帶來的影響，中國政府在暢通運輸通道、優化防疫通行管控措施、組織應急物資中轉、保障重點物資供應等方面積極採取針對性措施，幫助包括外企在內的受影響的企業紓困解難。商務部會同有關部門和地方，積極幫助各地外企解決復工復產、人員入境、物流運輸等方面問題。下一步，將發揮重點外資項目工作專班作用，助企業做好疫控同時保障生產經營。

確保暢通堵點，保障外貿供應鏈穩定

同時，商務部亦也進一步發揮外貿外資協調機制的作用，指導各地方加強對外貿企業的服務保障力度，研究進一步促進外貿穩定發展的政策措施，確保暢通堵點、解決難點、消除痛點，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，努力實現外貿保穩提質目標任務。

會上又談促進國內消費，高峰指， 商務部重點採取3方面措施，一是提升傳統消費能級， 鼓勵汽車、家電等大宗消費，深化汽車流通領域的改革，擴大二手車流通，支持新能源汽車發展； 二是加快新型消費發展，加快線上線下消費融合，鼓勵發展新業態新模式新場景，促進體驗、智能、時尚等新型消費。

三是優化消費平台載體，加快推進國際消費中心城市的培育建設，推進步行街高質量發展，展開智慧商圈、智慧商店示範創建，建設一刻鐘便民生活圈。

中國消費市場潛力大，將保持恢復

對於3月份社會零售總額錄得按年下跌，高峰指， 中國經濟長期向好的基本面沒有改變，消費市場潛力大、韌性強的特點沒有改變。 商務部將堅持以人民為中心，統籌好疫情防控和經濟社會發展。 隨著疫情影響逐步得到控制，促消費各項政策措施落地見效，預計後期消費將繼續保持恢復態勢。

另外，會上又公布近期將 選擇部分地區展開內外貿一體化試點，形成一批可複製推廣的經驗做法，以點帶面，推進全國的內外貿一體化發展。

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責任編輯：陳建錫