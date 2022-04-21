共青團：國家高度重視「躺平」反映深層問題

「躺平」和「內卷」成為如今內地年輕人的熱門用語，對此現象，共青團中央書記處第一書記賀軍科表示，絕大部分青年對於未來是樂觀的，口頭語更多還是緩釋壓力的調侃和情緒的表達。

國新辦今日發表《新時代的中國青年》白皮書，這是內地首次專門就青年群體發表白皮書。

當日關於白皮書的記者會上，賀軍科指，國家高度重視解決「躺平」「佛系」反映出的深層次問題。儘管絕大多數青年不會真正的「躺平」和信奉出世生活，但在中國特有的人口結構和比較激烈的人才競爭的環境下，當代青年面臨的工作、學習、生活的壓力又大又現實。

他續指，遇到人生的重大抉擇，青年表現出迷茫和困惑，有的時候會喪失方向感，感覺使不上力氣，這種現象過去也或多或少存在。這些年，國家在政策上加大了解決青少年教育、就業和婚戀、育幼等方面難題的力度，幫助青年解決急難愁盼問題。

他還引用中共總書記習近平說過的「幸福都是奮鬥出來的，奮鬥本身就是一種幸福」，稱大家都要「好好體會」。

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官媒早前批判「躺平」

「躺平」風潮緣起於2021年百度貼吧一個題為「躺平即是正義」的貼文。「躺平主義」號召「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」、「維持最低生存標準，拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸」。

當時官媒刊發一些批判「躺平」觀點的文章，內地社群網站豆瓣上多個討論「躺平」的小組也被封鎖。

責任編輯：李冰琪