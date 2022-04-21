台增近3000本土病例 當局：15%人口染疫將與病毒共存

台灣新增近3000宗本土病例，再創新高，料月底單日逼近萬宗。當局首次表明，染疫率若達到15%至20%，即約350萬至460萬人，代表正式與病毒共存。

台衛福部公布，新增的2969宗本土病例分布於21縣市，新北市1000宗、台北市663宗、桃園市414宗、基隆市216宗、台中市139宗，隨後的花蓮縣、高雄市、宜蘭縣、雲林縣、新竹縣等多地病例都在兩位數字。當局估計短期內會繼續增加，至了月底，單日病例將在6千至1.5萬宗之間，較大機會約9599宗。

部長陳時中指，香港與新西蘭染疫率約16%，澳洲與新加坡約20%，韓國則約32%，相較之下，台灣現時的染疫率約萬分之17，仍相當低。

有專家推算本波疫情將感染全台20%人口，陳時中指，染疫率達到15%至20%，就是正式與病毒共存，屆時到處都是染過疫的人，社會對待染過疫的人不會那麼敏感。應對方式會與活療感冒一樣，首重降低嚴重度。他同時指，大部分國家地區走向與病毒共存，都是被時勢所逼，因醫療資料已不勝負荷。

對於有媒體問到，當局否會重新考慮實施停課等措施？陳時中稱未考慮，且很多管制措施還會陸續放寬，防疫的重點在於減災，以不影響正常生活為主。

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責任編輯：陳建錫