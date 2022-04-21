在岸人民幣跌至6.45關 受累2因素 分析師這樣看未來走勢

人民幣兌美元匯率連日下跌，今日（21日）在岸人民幣收跌347點子，至6.45關口，創逾半年新低。

分析指出，近期市場對中國經濟下行壓力的擔憂加劇，加上美元仍偏強，短期令人民幣承壓走弱；但基本性賬戶對人民幣仍有支撐，無需過度擔憂其貶值壓力。後續走向要重點關注監管層的態度及市場反應。

人民幣兌美元中間價今報6.4098，較上日的6.3996跌102點子，連續兩日下跌，刷新逾5個月低位。在岸人民幣小幅高開後倒跌，日內接連失守6.42、6.43、6.44及6.45關口，低見6.4528，收盤報6.4500，連跌3日。離岸人民幣跌破6.47關口，創近7個月低。

交易員表示，近期對中國經濟下行壓力擔憂加劇，今日A股大跌亦拖累市場情緒，人民幣大幅走弱。有中資行交易員稱，人民幣趨勢是看貶值，後續要看監管層的態度。

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人民幣短期承壓 看後續監管層態度

中金公司匯率團隊認為，人民幣快速走低的短期觸發因素，包括6.4關鍵點位的突破、強勁的美元以及月中的購匯客盤需求。

中信證券則指出，人民幣匯率貶值壓力增大，主要來自新冠疫情導致的經濟基本面下行壓力，以及美元走強等兩方面的因素。首先，疫情在經濟重點城市發生並較快擴散，引發全球對中國供應鏈的擔憂。其次，人民幣匯率面臨美元指數上行壓力。美聯儲較快的緊縮週期推動資金回流美國、美元指數走強，對人民幣構成被動貶值的壓力。

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中金公司認為，人民幣匯率短期在突破重要技術點位後，會有一定走弱壓力，但壓力相對可控。中長期看，繼續維持人民幣匯率向長期均衡水平逐步均值回歸的觀點，預計年底的美元/人民幣匯率預測依舊為6.65。

國盛證券認為，隨著經濟下行壓力上升、出口增速放緩拉低貿易順差，匯率貶值壓力將開始逐步顯現。同時，中美利差深度倒掛，資本流出壓力的上升將推動匯率貶值，料人民幣貶值壓力將在未來一段時間逐步顯現。

無需對貶值過度擔憂

中信證券 則 指出，近期人民幣交投寡淡，雖然離岸人民幣價差走闊，但離岸價差持續走闊才是貶值預期形成的信號，目前僅反映短期貶值預期有所放大。整體而言，疫情衝擊導致的供應鏈擾動以及美元偏強走勢，會對人民幣短期造成一定壓力，人民幣彈性增大，但基礎性賬戶（經常性賬戶+直接投資）對人民幣仍有支撐，因此無需對人民幣貶值產生過度擔憂。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，現在市場普遍預期美聯儲會有更多激進的加息，甚至同時會啟動縮表，這難免會引起美國經濟金融市場的動盪。 而經濟金融的動盪或造成市場風險偏好下降，驅動中國出現階段性的資本外流，這種情況下人民幣匯率或有漲有跌，雙向波動。 跟2015年「811匯改」相比，人民幣匯率雙向波動適應性大大加強，同時民間貨幣錯配也是明顯改善，所以不至於會出現貶值的恐慌。

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責任編輯：林佩怡

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