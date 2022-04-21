情變刀殺中國女大學生 寧波美籍教師一審被判死刑

浙江省寧波工程學院美籍教師沙迪德‧阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen）因感情糾紛，去年6月殺害該校21歲女學生陳某。寧波市中級人民法院周四（21日）一審公開宣判，以故意殺人罪判處阿布杜梅亭死刑。

據法院通報，經審理查明，阿布杜梅亭2019年初與陳某相識，謊稱自己離異單身，逐漸與對方建立男女朋友關係。自2021年5月中下旬開始，陳某多次提出分手，惟阿布杜梅亭不同意，並對陳某言語威脅。

當年6月14日晚，阿布杜梅亭攜帶折疊刀、衣物等，在寧波一巴士站附近與陳某見面交談，後以隨身攜帶的折疊刀捅刺、切割陳某頸部數刀，在陳某失去反抗能力後，又繼續向其面部戳刺數刀，導致陳某大出血當場死亡。

法院認為，阿布杜梅亭故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。此外，阿布杜梅亭預謀報復殺人，捅刺、切割陳某面部、頸部多刀，致其死亡，動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。

法院通報指出，審理期間，法院依法充分保障阿布杜梅亭的辯護、獲得翻譯、領事探視等各項訴訟權利，開庭、宣判前均依法通知美國駐華使領館。人大代表、政協委員、各界群眾二十多人到庭旁聽。

責任編輯：易燕丹

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