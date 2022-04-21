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前司法部長傅政華被逮捕 據報十九大後首個「老虎」涉徇私枉法罪

國情動向 18:43 2022/04/21

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最高人民檢察院對前司法部長傅政華決定逮捕。新華社報道，全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高檢以涉嫌受賄罪、徇私枉法罪，對傅政華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」報道，傅政華是十九大後，首個涉嫌徇私枉法罪的「老虎」。

67歲的傅政華，去年10月涉嚴重違紀違法受查。今年3月，傅政華遭雙開，中紀委通報指出，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，並參加孫力軍政治團伙，又在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一，妄議黨中央大政方針，長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患。

前司法部長傅政華遭雙開 涉參加孫力軍政治團夥

傅政華還被指，對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物等。

通報稱，傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

傅政華曾任公安部副部長，據政知見，而在他落馬前，公安部有多個副部長被查，包括李東生、孟宏偉、孫力軍等。

公安部成立專項小組 肅清孫力軍流毒

反腐片揭孫力軍政治團夥案情 受賄數億獲「美金海鮮盒」（有片）

責任編輯：林佩怡

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