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增40宗感染 江西南昌明起3日全市較大范圍「靜態管理」

社會熱點 20:20 2022/04/21

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江西南昌市疫情升溫，昨新增40宗本土感染者，為阻斷疫情傳播途徑，盡快實現全域全面動態清零目標，當地今日（21日）發出通告，決定兩輪篩查的基礎上，明日（22日）起在全市實施三天較大范圍區域靜態管理，再連續三天開展相同區域的篩查。

南昌市新冠肺炎疫情防控應急指揮部21日發布「關於實施較大範圍區域靜態管理的通告」，靜態管理實施範圍包括南昌縣、東湖區、西湖區、青雲譜區、青山湖區、新建區（不含下新建）、高新區（不含鯉魚洲管理處）、紅谷灘區、經開區、灣里管理局。

每日一次全員核酸檢測

南昌市要求，靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測；且民眾應嚴格遵守靜態管理規定，除了封控區嚴格執行足不出戶規定外，其他區域嚴格按照管控區標準執行，除了核酸檢測、就醫等特殊需求外，非必要一律不出社區。

除了保障城市運行的救護車、消防車、物資保障車和經批准的車輛憑證通行外，地鐵、公車等減少發車班次，計程車、網約車等一律暫停營運。而保障居民基本需要、具備條件的超市、藥店、麵包店、醫療機構等場所外，其他商場、餐飲、網吧、電影院、健身房等經營性場所一律暫停營業。

南昌市20日新增感染者40宗，其中，本土確診病例13宗，27宗本土無症狀感染者。40宗感染者中在封管控區、隔離點中報告37宗，社區篩查報告3宗。

3月12日至4月20日，南昌累計156宗本土確診病例，868宗無症狀感染者，感染者數已破千。

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責任編輯：蒯宇澄

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