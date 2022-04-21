張文宏：脆弱人群病死率 將是擺脫疫情的重要指標

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，今日（21日）以視像方式在博鰲亞洲論壇2022年年會上表示，未來是否擺脫疫情可能有很多指標，但老年人及有基礎疾病的脆弱人群的病死率將始終是一個非常重要的指標。

北京日報報道，對於這一部分脆弱人群，張文宏認為需要加強疫苗接種率，並且給予他們充足的醫療資源和最好的救治，才可以把病死率維持在非常低的水準。

指需要提升疫苗接種的效率和可及性

張文宏還表示，在當前上海遭遇的這波疫情中有一個非常重要的指標——病例死亡率（CFR），這一指標也是各個國家評價是否可以走出疫情以及醫療資源是否充足的一個重要指標。

他指出，在不同的地區，即使是醫療資源比較相似的地區，例如香港、新加坡和上海，病例死亡率都會存在很大的差異。

張文宏表示，在本輪Omicron疫情中，各國都發現，如果醫療資源是充足、可以覆蓋到疫情中最為脆弱的群體，例如老年人和有嚴重基礎疾病的人群，那麼就可以最大程度地讓這些高風險感染者活下來。

與此同時，各國還需要提高脆弱群體本身的抵抗力，應該大力呼籲加強為這一人群的疫苗接種。他提到，凡是這一群體疫苗接種非常高的國家和地區，病死率就會大幅度下降，這是我們走出未來疫情重要且關鍵的科學手段。

張文宏也分享了上海疫情的情況，陽性感染者超過43萬人，死亡病例25人。在這25人中，75歲以上的老年人占到九成，幾乎每一個病例都有基礎疾病。與此同時，上海出現的重症病例幾乎都沒有接種疫苗。

對此，張文宏建議，需要提升疫苗接種的效率和可及性，包括上門接種，同時對於脆弱人群給與更好地教育。

他坦言，中國因為先前疫情控制得非常好，人們感受到的風險比較低，大家就會出現「疫苗猶豫」，展望未來，各個國家都需要走出疫情並實現充分的交流，只有做到更高的疫苗接種率和醫療資源供應保障，才能最終安心走出這一波的疫情。

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責任編輯：蒯宇澄

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