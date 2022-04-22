上海增1.76萬本土感染11死亡 今起開展九大行動力爭清零

上海昨（21日）增1,931宗本土確診和15,698宗無症狀感染，總數17,629宗，較上日的18,495宗稍微回落。昨日並新增11宗死亡個案，平均年齡84.2歲，死亡的直接原因均為基礎疾病所致。上海全市今（22日）起開展社會面清零攻堅九大行動，力爭早日全市實現社會面清零。

開展九大行動 力爭清零

上海新增1,931宗本土確診和15,698宗無症狀感染，其中143宗確診為此前無症狀感染者轉歸，1,685宗確診和15,551宗無症狀感染者是在隔離管控中發現，其余在相關風險人群排查中發現。

11宗死亡個案平均年齡84.2歲，最大年齡94歲（2人）。11位患者均合並有嚴重的多臟器基礎疾病，且病情危重，包括冠心病，心功能不全，肝硬化終末期，腦梗，帕金森病，阿爾茲海默症，尿毒症等。患者入院後，病情進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病所致。

上海全市今起開展社會面清零攻堅九大行動，力爭早日全市實現社會面清零。市防控辦通報指出，根據「統一指揮、分類施策、集中攻堅」的總體思路，集中利用一段時間，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施，做到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」。

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根據九大行動的部署，將開展社區管控行動，最大限度減少人員流動聚集。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求；管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」要求；防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」要求，人員不得流動到封控區和管控區。對流動人員加大街面巡查力度。對居家隔離對象採取上門磁等方式限制人員外出，健康碼賦紅碼。

開展檢測篩查行動。採取分區分級檢測推進模式，對封控區每天開展一輪核酸篩查；對管控區採用「3天抗原+2天核酸」組合篩查的方式；對防範區採用「4天抗原+1天核酸」組合篩查的方式；對快遞、外賣小哥等城市服務保障人員，每天檢測1次核酸、2次抗原。

此外，還將開展流調排查行動、轉運隔離行動、騰換擴容行動、中醫藥干預行動、清潔消毒行動、「拔點」行動、防外溢行動。

至於有的小區已超過14天沒有「出陽」，為何仍未調整管控措施，有關部門回應指，考慮到目前上海疫情仍在高位，不同區域間，特別是中心城區和郊區間，人口密度、集聚性風險不同。對毗鄰地區有較多封控區可能產生集聚性風險的區域，各區可實行提級管理。有些防範區仍要求「足不出小區」，主要就是考慮防止集聚性風險，提級按「管控區」管理。這樣的情況在中心城區較多。這是暫時的，隨著疫情防控形勢向好，在封控區的人越來越少，管控手勢會相應及時調整。

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責任編輯：尹航

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