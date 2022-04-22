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上海增1.76萬本土感染11死亡 今起開展九大行動力爭清零（第二版）

社會熱點 09:49 2022/04/22

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上海昨（21日）增1,931宗本土確診和15,698宗無症狀感染，總數17,629宗，較上日的18,495宗稍微回落。昨日並新增11宗死亡個案，平均年齡84.2歲，死亡的直接原因均為基礎疾病所致。上海全市今（22日）起開展社會面清零攻堅九大行動，力爭早日全市實現社會面清零。

（第二版新增疫情防控新聞發布會內容）

開展九大行動 力爭清零

上海新增1,931宗本土確診和15,698宗無症狀感染，其中143宗確診為此前無症狀感染者轉歸，1,685宗確診和15,551宗無症狀感染者是在隔離管控中發現，其余在相關風險人群排查中發現。

11宗死亡個案平均年齡84.2歲，最大年齡94歲（2人）。11位患者均合並有嚴重的多臟器基礎疾病，且病情危重，包括冠心病，心功能不全，肝硬化終末期，腦梗，帕金森病，阿爾茲海默症，尿毒症等。患者入院後，病情進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病所致。

在今日的上海市疫情防控新聞發布會上，市衛健委一級巡視員吳乾渝介紹，全市疫情已連續幾天呈下降趨勢。浦東、閔行、松江、青浦、普陀和長寧等6區，近三日總體疫情持續下降。徐匯、虹口、寶山和嘉定等4區總體疫情繼續處於平台波動狀態。靜安區、黃浦區和楊浦區等3區疫情仍有所上升。奉賢、金山和崇明等3區疫情持續保持低位。

吳乾渝介紹，當前疫情形勢依然十分嚴峻，防控工作正處於較勁爬坡的關鍵時刻。全市今起開展社會面清零攻堅九大行動，力爭早日全市實現社會面清零。

市防控辦通報指出，根據「統一指揮、分類施策、集中攻堅」的總體思路，集中利用一段時間，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施，做到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」。

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根據九大行動的部署，將開展社區管控行動，最大限度減少人員流動聚集。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」要求；管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」要求；防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」要求，人員不得流動到封控區和管控區。對流動人員加大街面巡查力度。對居家隔離對象採取上門磁等方式限制人員外出，健康碼賦紅碼。

開展檢測篩查行動。採取分區分級檢測推進模式，對封控區每天開展一輪核酸篩查；對管控區採用「3天抗原+2天核酸」組合篩查的方式；對防範區採用「4天抗原+1天核酸」組合篩查的方式；對快遞、外賣小哥等城市服務保障人員，每天檢測1次核酸、2次抗原。

此外，還將開展流調排查行動轉運隔離行動騰換擴容行動中醫藥干預行動清潔消毒行動「拔點」行動防外溢行動

至於有的小區已超過14天沒有「出陽」，為何仍未調整管控措施，有關部門回應指，考慮到目前上海疫情仍在高位，不同區域間，特別是中心城區和郊區間，人口密度、集聚性風險不同。對毗鄰地區有較多封控區可能產生集聚性風險的區域，各區可實行提級管理。有些防範區仍要求「足不出小區」，主要就是考慮防止集聚性風險，提級按「管控區」管理。這樣的情況在中心城區較多。這是暫時的，隨著疫情防控形勢向好，在封控區的人越來越少，管控手勢會相應及時調整。

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責任編輯：尹航

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