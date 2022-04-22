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易綱：中國貨幣政策首要任務維護物價穩定 金融服務重視農業能源

經濟脈搏 10:46 2022/04/22

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中國人民銀行行長易綱周五（22日）表示，中國貨幣政策的首要任務是維護物價穩定；只要確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間。

他又表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，並將綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支持，加大對實體經濟的支持力度。

金融市場波動 疫情散發加大經濟下行壓力

易綱周五視像出席博鰲亞洲論壇年會「全球通脹、加息潮和經濟穩定」分論壇，作主旨演講，提及中國經濟形勢和貨幣政策。

他稱，當前國際形勢充滿不確定性，地緣政治緊張局勢進一步加劇全球通脹壓力。近期中國金融市場出現一些波動，既有外部衝擊因素，也有國內疫情散發、經濟下行壓力加大等內部因素的影響。

易綱指出，中國貨幣政策提前佈局，穩健的貨幣政策加大對實體經濟的支持力度。其中，去年12月以來，1年期和5年期以上LPR分別下降15個和5個基點。截至今年3月底，廣義貨幣（M2）和社會融資規模分別增長9.7%和10.6%，較上年末顯著上升。

他又提到今年人行向中央財政上繳結存利潤總額超過1萬億元人民幣，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付。結存利潤主要來自人民銀行過去幾年的利潤積累，相當於增加GDP總量1%的財政支出，體現了貨幣政策和財政政策協調聯動，共同發力穩定宏觀經濟大盤。

易綱：人行將靈活運用多種貨幣政策工具 加大對實體經濟支持

國常會：適時運用降準等貨幣政策工具 降低融資成本

他表示，適宜的貨幣金融環境，支持了今年中國經濟平穩開局。首季中國GDP按年增長4.8%，增速較去年四季度有所回升。物價保持在合理區間，首季CPI按年上漲1.1%，PPI上漲8.7%。

易綱說，中國貨幣政策的首要任務是維護物價穩定。他強調，今年糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要。金融服務高度重視農業生產，以及煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和進口。只要確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間。

易綱周三（20日）視像出席G20財長與央行行長會議時，表示中國穩健的貨幣政策靈活適度，政策發力適當靠前，支持實體經濟發展，人行將靈活運用多種貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持。

責任編輯：林佩怡

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