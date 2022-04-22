在岸人民幣大跌創近8個月低 離岸人幣曾破6.54（更新版）

人民幣兌美元匯價連日走低，今日（22日）在岸人民幣收跌375點，報6.4875，創近8個月新低；在官方收盤後跌幅擴大，並跌破6.49、6.50關口。離岸人民幣一度貶逾600點，跌破6.54，截至18：41，報6.5321。

＊18：41 更新離岸價

＊16：58 更新人民幣收盤

交易員表示，在連日大幅走貶後，市場預期有所分化，短期人民幣匯率仍有調整壓力，但步伐料會放緩。

人民幣中間價今日大跌498點，報6.4596，連跌3日，創逾半年低位。在岸盤初一度反彈，及後走弱，收報6.4875，較上日6.45，貶值375點。本周累跌約1.8%。

有外資行交易員表示，在經歷連續大幅走貶後，部分市場參與者認為第一階段的調整接近到位，貶值步伐會放緩。

外管局：人民幣匯率會在合理均衡水平上保持基本穩定

國家外匯管理局副局長王春英今日表示，這幾天人民幣兌美元匯率的變化，主要受到國際金融市場走勢和市場供求多重因素的共同影響。對於未來人民幣匯率，她認為會呈現雙向波動，並且會在合理均衡水平上保持基本穩定。

她指出，中國經濟韌性比較強，長期向好的發展態勢沒有改變，國際收支結構穩健，經常賬戶保持合理規模順差，人民幣資產還是具有長期投資價值，都為人民幣匯率基本穩定提供根本支撐。另外，外部不確定性因素對人民幣匯率的影響亦相對小一些。

瑞銀財富管理：人民幣6月目標價下調至6.55

彭博報道，人民幣連續快速下跌後，人行釋放出控制貶值節奏信號，指人民幣中間價仍強過市場預期。澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh認為，現在需要觀察的是，當局會將人民幣貶值空間限制在6.45，還是允許其進一步走弱至6.45-6.5。

基於中國多地出現疫情及面臨經濟增長的挑戰，加上美聯儲展示出更鷹派的態勢，瑞銀財富管理將人民幣兌美元今年6月的目標價，從此前6.40下調至6.55；將今年9、12月及明年3月目標原來同為6.45，最新下調至6.50

在岸人民幣大跌受累2因素 分析師這樣看未來走勢

責任編輯：林佩怡

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