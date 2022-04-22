【上海疫情】防疫物資包出現發霉大米？官方：受潮 已更換

上海新冠肺炎疫情持續，實施封控管理期間，多個區政府向居民發放米麵糧油肉等生活保障物資，以解決「買菜難」的問題。惟近日相繼有居民反映，收到的物資包出現食品安全質量問題，例如大米發霉、牛奶疑經非正規渠道生產等。對此，上海官方回應稱，經查核實大米受潮發霉後，已更換問題批次；其餘發放的食品均符合相關質量規定。

據「上海楊浦」微信公眾號消息，經楊浦區市場監管、商務委與相關街道對物資情況展開核查，發現該區定海路街道4月12至16日發放物資組合包，包括一包5kg大米及食用油蔬菜包。有部分居民反映拆封後發現大米受潮，並向居委報告。街道隨即與供貨商永輝超市進行溝通，經查為4月13日大雨，供貨商存儲不當導致大米部分受潮。

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目前，街道已組織居委通知居民，並更換有問題的大米。為進一步保障居民基本生活物資需求和食品安全，經街道與供貨商永輝超市進一步協調對接，永輝超市主動提出將備足大米，如還有居民發現大米受潮現像，可隨時聯繫居委進行更換。

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牛奶包裝擦拭後褪色 引質疑為假貨

此外，針對網傳新江灣城街道發放的食用油，存在質量問題等情況，市監部門對實物和企業營業執照、食品生產許可證等相關資質進行核查後，通報物資包內「銳寶豐」鮮胚玉米油（非轉基因）生產商浙江中可糧油股份有限公司，具備食用油、油脂及其制品食品生產許可，注冊資本1000萬元。

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經了解，企業員工正常參保，受到1次行政處罰為倉庫堆放不規範。該企業屬高新技術企業，為魯花食用油等品牌的特約經銷商，在線上線下平台均有售賣。資質、質量都符合國家相關規定、要求。

另有居民質疑新江灣城街道發放的牛奶是假牛奶。當局回應稱，該批次街道發放的伊利「金典」250ml純牛奶，經伊利液態奶上海區域負責人報伊利總部核實確認，是伊利公司生產。涉及外包裝經酒精等擦拭出現褪色問題，為伊利牛奶採用的包裝工藝不同所致。伊利盒裝牛奶有2種包裝，一種是利樂公司包裝，一種是康美公司包裝，兩者在工藝上有所不同。康美公司由於包裝先覆膜再印刷，故經酒精等擦拭易出現褪色現像，不影響牛奶的質量。

責任編輯：易燕丹

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