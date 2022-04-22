【博鰲論壇】韓正：今年中國宏觀經濟政策力度更大

國務院副總理韓正昨日（21日）在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇時表示，今年中國宏觀經濟政策力度更大，更突出對實體經濟和基層的支援，發力更加靠前，完全有信心、有能力實現經濟持續健康發展。

在同中外企業家代表座談時，韓正表示，中國經濟運行總體是穩定的。當前下行壓力進一步加大，主要是受新的不確定因素影響。今年中國宏觀經濟政策力度更大，更突出對實體經濟和基層的支援，發力更加靠前。我們完全有信心、有能力實現經濟持續健康發展。

針對能源問題，韓正表示，中國將立足能源結構以煤為主的基本國情，大力推動煤炭清潔利用，發揮市場機制和政府調控作用，確保今年能源電力供應安全穩定，穩妥有序推進碳達峰碳中和。

▲ 韓正集體會見論壇理事和戰略合作夥伴代表，並同中外企業家代表座談。

疫情防控也是受關注的議題，韓正指，堅持科學精准、動態清零，統籌好疫情防控和經濟社會發展，有序暢通物流，保障產業鏈供應鏈穩定，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

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提及營商環境，他稱，堅持打造市場化法治化國際化營商環境，對各類市場主體一視同仁，在涉企政策制定中，充分聽取企業家的意見和建議。中國對外開放的大門會越開越大，歡迎世界各國企業來華投資興業，分享中國發展紅利。

責任編輯：李冰琪