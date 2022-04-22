中證監副主席：外資短時間離開還會回來 料今年淨流入可觀

中國證券監督管理委員會副主席方星海表示，今年中國外資淨流入是可觀的。他亦提到，外資可能短時間離開，但過段時間還會回來。

據《證券時報》報道，方星海昨日（21日）在博鰲亞洲論壇2022年年會「中國資本市場開放進行時」分論壇上，出席並發表講話。

報道指，中國將持續擴大高水平對外開放。在方星海看來，資本市場的對外開放無外乎就是「引進來」和「走出去」。其中，在「引進來」上，主要在於兩方面，一方面是把外資引進來，投資到我國股市和期貨、債券市場上。另一方面是把那些領先外資金融機構或是券商基金管理公司引進到國內市場進行更好的服務。

中國將持續高水平對外開放

方星海指出，「引進來」成功與否，很大程度上取決於中國經濟的基本面。而中國經濟韌性強，能夠經受住衝擊，經濟潛力還遠未發揮出來，擁有巨大的國內市場。因此，經濟發展長期向好的基本面不會改變。

方星海還指出，「引進來」還取決於中國的開放政策。而我國將要堅持建設開放型世界經濟，改革開放的信心和意志都不會動搖，中國將持續擴大高水平對外開放。

方星海表示，引入外資主要是指引入長期的境外機構投資者資金，數據顯示，中國在近年吸引外資取得較大進展。在2019年-2021年，我國共引入股票市場的外資是8874億元。不過，我國外資持股佔A股流通市值的比例較日本、韓國還有差距，有很大上升空間。

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北上資金淨流入證明外資有信心

方星海判斷，今年外資淨流入也會是可觀的。他指出，今天股指是下跌的，但北上資金是淨流入。說明外資是有信心的。

報道引述方星海指，應認識到，外資投資中國存在一個熟悉的過程，有時外資看到新政策的出台會出現慌張，會短時間離開。「離開也沒關係，過段時間還會回來」。

對於近期中概股下跌嚴重的情況，方星海表示，重要原因在於中美審計監管合作談判。他透露，有一則好消息是，自去年美國證監會新換主席後，中國證監會的談判團隊和美方進展順利，相信在不久的將來將達成一個合作協議。

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責任編輯：袁瑋婧