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上海666間重點企業7成復工復產 上汽、特斯拉連續實現整車下線

經濟脈搏 11:44 2022/04/22

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上海封控多日，對生產鏈供應鏈造成極大衝擊，外界關注復工復產進度。上海市副市長張為今日說，一周以來，666間重點企業已有70%復工復產，上汽、特斯拉（Tesla）等整車企業連續實現整車下線。張為說，隨著疫情防控形勢進一步好轉，更多企業有序復工復產勢在必行。

666間重點企業已有70%復工復產

上海市政府上周六（16 日）公布第一批重點企業復工「白名單」，共666間公司。張為在今日（22日）的疫情防控工作新聞發布會上介紹，除城市運行、防疫物資和功能保障類重點企業外，全力支持對長三角、全國產業鏈供應鏈影響大的大型產業鏈企業群率先復工復產。前期，聚焦上汽、特斯拉、中芯、華虹這些龍頭企業及相關配套企業，以點帶鏈，實現產業鏈供應鏈上下游企業乃至物流鏈的協同復工，延伸帶動長三角及更大區域相關聯企業的恢復生產。

其次，通過產業鏈復工復產打通重要生產物資的運轉通道。生產物資是企業復工復產的必要前提。他表示，深入落實全國保障物流暢通、促進產業鏈供應鏈穩定會議精神，推廣使用國家統一制式通行證，並在兄弟省市支持下，推動建設了長三角一系列重要物資中轉站，通過換司機、甩掛等方式實現無接觸式的貨物運輸，一定程度上緩解了企業物資緊張問題。近期，這方面的協調工作還在持續推進。

不在復工「白名單」內 上海中小企憂失訂單毀生計

張為介紹，從近期工作成效來看，一周以來，666間重點企業已有70%實現復工復產，企業的產能利用率也在不斷提高。上汽、特斯拉等整車企業連續實現整車下線，相關零部件配套企業也陸續復工，汽車企業在產率、產能利用率有所提升。集成電路、化工骨干企業產能利用率保持在較高水平。

自3月底暫停上海工廠生產的Tesla，周一局部恢復生產。Tesla計劃先恢復一個班次，並爭取4月底前增至兩個班次，預計屆時會有更多工人的社區解封。

張為還指，隨著疫情防控形勢的進一步好轉，更多企業有序復工復產勢在必行。下一步，上海市將著力抓好保運保供保鏈各項工作，支持更多符合防疫要求的企業有序實現復工復產。

商務部長據報會見外商代表 承諾緩解供應鏈問題

小鵬汽車董事長：若滬供業鏈無法復產 5月所有整車場或需停工

責任編輯：尹航

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