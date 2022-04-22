監管、官媒發聲穩信心 A股仍震盪半日報跌

內地股市連日下跌，監管層、官媒相繼發聲，以穩定投資者信心，惟仍難明顯提振市場情緒，投資者憂慮經濟增長和中概股風險。上證綜指今日（22日）早段衝高回落，半日跌0.07%，創業板指則跌近1%。

市場近期對疫情防控下的經濟增長擔憂加劇，官方頻頻喊話中國經濟長期向好基本面沒有改變。《人民日報》今日發表評論文章，指中國經濟韌性強，基本面長期向好，經濟持續恢復態勢沒有改變；統籌好疫情防控和經濟社會發展，穩字當頭、穩中求進，一定能戰勝內外部風險挑戰，實現預期目標任務。

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《中國證券報》亦刊文，指受疫情衝擊疊加美債利率上行等內外因素影響，近期A股市場出現調整，但積極因素匯聚，市場有望逐漸走好。內地《經濟日報》指發文指，資本市場需要信心和耐心，指隨著國內疫情防控拐點的到來，以及穩增長、穩預期的宏觀政策合力不斷增強，效果凸顯，市場將迎來確認築底完成的時間窗。

中證監昨日機構投資者座談會，提到養老金、銀行保險機構和各類資管機構，是資本市場最為重要的長期資金來源；籲提高權益投資比例，並充分發揮長期資金可以克服市場短期波動的優勢，用好用足權益投資額度，進一步擴大權益投資比例，提升長期收益水平。

彭博報道指出，近期受到中國疫情封控拖累經濟增長、美聯儲強化鷹派立場等因素影響，內地及香港股市情緒脆弱，市場成交額和槓桿資金萎縮、外資撤離，反映人氣不旺。官方喊話之外，仍需穩增長政策細節落地以及經濟數據印證，來提振信心。

方星海：與美談判順利 有信心未來達成協議

對於中概股退市風險，中證監副主席方星海昨日表示，中證監談判團隊與美國團隊談判非常順利，一周視像一次，逐步將細節落地，很有信心未來達成協議，讓美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）合法合理地進行審查。這個不確定性相信很快就會移除。

不過，美國證交會（SEC）最新公布，新增17間中概股列入「預定摘牌名單」，為3月以來第五批，包括知乎 、理想汽車等。

【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股 理想汽車上榜：香港上市地位不變

責任編輯：林佩怡

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