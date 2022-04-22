監管、官媒發聲穩信心 A股震盪滬指微升

內地股市連日下跌，監管層、官媒相繼發聲，以穩定投資者信心，惟仍難明顯提振市場情緒，投資者憂慮經濟增長和中概股風險。上證綜指今日（22日）早段衝高回落，半日跌0.07%，午後稍有回升，現報3088點。

*14：27 更新午後表現、中證監 傳達貫徹國務院金融委專題會議精神

據中證監網站，中證監黨委書記、主席易會滿今日主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習上午國務院金融委專題會議關於貫徹近日黨中央做好當前經濟社會工作重要會議精神的部署，分析了當前市場關注的重點敏感問題，研究了應對措施和政策儲備，對近期國務院金融委有關安排進行再落實、再推動。會議強調，要及時回應市場關切，引導市場預期，激發市場活力、潛力，進一步提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行。

市場近期對疫情防控下的經濟增長擔憂加劇，官方頻頻喊話中國經濟長期向好基本面沒有改變。《人民日報》今日發表評論文章，指中國經濟韌性強，基本面長期向好，經濟持續恢復態勢沒有改變；統籌好疫情防控和經濟社會發展，穩字當頭、穩中求進，一定能戰勝內外部風險挑戰，實現預期目標任務。

【博鰲論壇】韓正：今年中國宏觀經濟政策力度更大

【博鰲亞洲論壇】習近平：中國經濟長期向好的基本面不會改變

《中國證券報》亦刊文，指受疫情衝擊疊加美債利率上行等內外因素影響，近期A股市場出現調整，但積極因素匯聚，市場有望逐漸走好。內地《經濟日報》指發文指，資本市場需要信心和耐心，指隨著國內疫情防控拐點的到來，以及穩增長、穩預期的宏觀政策合力不斷增強，效果凸顯，市場將迎來確認築底完成的時間窗。

中證監昨日機構投資者座談會，提到養老金、銀行保險機構和各類資管機構，是資本市場最為重要的長期資金來源；籲提高權益投資比例，並充分發揮長期資金可以克服市場短期波動的優勢，用好用足權益投資額度，進一步擴大權益投資比例，提升長期收益水平。

另外，中證監副主席方星海昨日出席博鰲亞洲論壇時表示，今年中國外資淨流入是可觀的。有時外資會短時間離開，但過段時間還會回來。

中證監副主席：外資短時間離開還會回來 料今年淨流入可觀

彭博報道指出，近期受到中國疫情封控拖累經濟增長、美聯儲強化鷹派立場等因素影響，內地及香港股市情緒脆弱，市場成交額和槓桿資金萎縮、外資撤離，反映人氣不旺。官方喊話之外，仍需穩增長政策細節落地以及經濟數據印證，來提振信心。

方星海：與美談判順利 有信心未來達成協議

對於中概股退市風險，方星海昨日表示，中證監談判團隊與美國團隊談判非常順利，一周視像一次，逐步將細節落地，很有信心未來達成協議，讓美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）合法合理地進行審查。這個不確定性相信很快就會移除。

不過，美國證交會（SEC）最新公布，新增17間中概股列入「預定摘牌名單」，為3月以來第五批，包括知乎 、理想汽車等。

【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股 理想汽車上榜：香港上市地位不變

責任編輯：林佩怡

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