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自掏5萬為封控校友捐贈巧克力 上海研究生遭網暴炫富炒作（多圖）

社會熱點 12:41 2022/04/22

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上海疫情持續，一大學研究生為封控在學校的校友們捐贈5萬（人民幣，下同）的巧克力，卻在被報道後遭到網民網暴，稱其炫富、「想火」，還有人質疑她為何購買國外品牌的巧克力。

據北京青年報報道，自上月12日起，上海師範大學徐匯校區啟動校園封閉管理，所有師生不得離校。而該校研究生陳真真這學期正好借住在青浦區的朋友家中，儘管沒住在學校里，但陳真真想到，為了防範疫情，同學們在基本物資充足的時候，也許巧克力能讓大家情緒緩和。「她們的零食應該也快吃完了，一日三餐之外，還需要一點甜。」

就這樣，靠着大學期間做攝影師、自媒體積累的人脈資源，2日，陳真真聯繫了學校附近超市的老闆，把店裏所有的巧克力買了下來。「一共是 70 箱貨，櫃枱上的散裝巧克力也全收集到一起稱重。最終結算額是 50000.08 元。」

在收到陳真真捐贈的朱古力後，大量校友給陳真真傳送訊息表示感謝，其中一名學弟留言稱，「因為樓層有確診的，每天喝中藥要苦傻掉了，甜蜜來的很及時」、一名學妹說，「這幾天正值生理期，零食已經基本吃完了，就想吃點甜甜的東西，收到朱古力感覺很溫暖。」

沒想到在此事曝光後，陳真真遭到大量網暴，每天她的社交平台上湧入逾百條恶意私信。不少網民把矛盾點對準了「5萬元 」，說她是 「舞女」「炫富的時候想一下爹媽掙錢不容易」，還有網友懷疑她與巧克力品牌方有合作，存在利益關係……

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陳真真解釋道，大學時期，她開始嘗試運營一個公益拍攝的抖音賬號，並開始接一些商業拍攝賺取生活費。這5萬是她從去年七月開始攢的，「我的社交平台是純公益的，不賺錢，我平時主要靠接商業視頻拍攝賺稿費，那些沒人願意接的很髒很累的活兒我都不嫌棄。」

早前，上海亦發生有女子感激快遞員為其送物資給父親，卻因只給了200元小費而被網民網暴，最終跳樓身亡。沸點新聞引述陳真真指，最令她氣憤的是那個因為給快遞轉200元小姐姐已經不在了，新聞出來後評論區還有人說「你會去跳樓嗎」「你會去天台嗎」這樣的話。她表示，希望網暴到她這裏戛然而止，越來越少。

【上海疫情】外賣員27公里送菜 網傳女顧客疑不堪網暴跳樓

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責任編輯：袁瑋婧

 

 

 

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