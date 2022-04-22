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降低中國商品關稅機會到？白宮顧問暗示可能這樣做抗通脹

經濟脈搏 12:50 2022/04/22

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中美關稅戰有望緩和？美國白宮顧問周四（21日）暗示，美國可能降低對單車或服裝等一系列中國非戰略商品的關稅，以幫助對抗通脹。

據路透報道，美國主管國際經濟事務的副國安顧問辛格（Daleep Singh）出席活動時表示，前特朗普政府徵收的關稅，或給了政府一些談判籌碼，但指這些關稅沒有戰略目的，而中國也對美國實施類似的非戰略報復性關稅。

單車、服裝為非戰略商品 徵收關稅理由不太充分

他指出，這就是機會，稱在目前通脹上升、中國對供應鏈有嚴重擔憂之際，「也許能做點什麼」。

他認為，美國可以利用關稅來推進戰略優先事項，例如加強關鍵供應鏈，保持美國在基礎技術方面的健出地位，並支持國家安全。對於那些不涉及這些目標的產品類別，徵收關稅的理由不太充分，質疑為何要對單車、服裝、內衣徵收關稅。

中方曾表示，美方單邊加徵關稅措施不利中國、美國及世界，冀美盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正軌。

美重新豁免352項中國商品關稅 京：冀盡快取消全部對華加征關稅

通脹創新高 拜登支持率下降

美國3月通脹率升至8.5%，創40年新高。通脹是美國總統拜登面對的關鍵問題，其支持率正在下降，而他領導的民主黨人亦面臨11月中期選舉失去國會多數席位的風險。

美國財長耶倫（Janet Yellen）曾表示，通過重啟排除程序，肂低特朗普時代對中國進口商品的關稅，或有助緩解一些通脹壓力，但強調這不會改變遊戲規則。

美國貿易代表辦公室上月聲明，重新豁免對352項從中國進口商品的關稅，包括特定種類的單車部件、機械、化學品、海鮮等。但對於全面取消數千億美元的中國商品關稅，未採取重大行動。貿易代表戴琪表示，美國將更積極向中國施壓，要求其改變美國認為扭曲市場的貿易做法，並透露美國正在準備新的對華貿易政策做法，知情人士稱或開始新的貿易調查，可能導致對中國商品徵收關稅，甚至禁運。

戴琪：美正準備加大施壓中國 消息稱或開始新貿易調查

責任編輯：林佩怡

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