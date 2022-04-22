【內地疫情】石家莊鼓勵市民自我檢測 結果陽性人員獎勵1000元

內地新冠肺炎疫情持續，河北省昨日（21日）本土新增1宗確診及77宗無症狀感染，主要集中在唐山市及邯鄲市。省會石家莊為防範疫情輸入，盡早找出陽性感染病例，市疫情指揮部發通告，鼓勵市民進行自我檢測；一旦發現快速抗原測試結果陽性，核實後可獲1,000元人民幣獎勵。對此，不少網民擔憂有人故意染疫賺錢，表示不應隨便獎勵。

據石家莊疫情防控總指揮部辦公室通告，近期全省發現幾次聚集性疫情，在做好「外防輸入」的基礎上，亦要及早發現陽性感染者。當局要求來石返石人員，需持48小時核酸檢測陰性證明、落地免費核酸檢測，和到石後停留48小時以上再進行一次核酸檢測。

此外，當局倡導小區衛生站、村衛生室要提供三人份抗原試劑盒，每人份個人自付3元，其餘政府補貼。由市民自測，檢測異常立即報告。有條件的市民，在做好個人防護的前提下，爭取每天做一次核酸檢測。為鼓勵市民積極防疫、主動作為，對自我檢測發現的陽性人員，經縣(市、區)復檢確認後，一次性給予1000元的獎勵。

網民憂有人故意染疫賺錢

消息公佈後，不少網民擔憂有人故意染疫賺錢，表示不應隨便獎勵，「別高估一些人的底線，本來就有人渲染新冠是大號流感，好傢伙不做防護可能收獲1000元，還有公費醫療」、「有這等好事？這不是在抗疫，是在鼓勵陽性啊」，更有人揶揄，「以後哪兒有疫情，趕緊附近走一走，核酸混檢才幾塊錢，試試又不吃虧，就當買個彩票。」

不過，也有網民認為獎勵政策的出發點好，稱「早就該獎勵了，這樣能減少損失」、「鼓勵自檢自測，盡快發現感染源」；另有人指出，發現陽性病例後，能做到盡快隔離救治才是最重要。

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責任編輯：易燕丹

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