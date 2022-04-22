美國副國務卿舍曼：若中國助俄 美將以同等方式制裁

美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）在比利時布魯塞爾的一個活動上說，如果北京方面因為俄烏戰爭向俄羅斯提供任何實質性支持，此前美國對俄羅斯實施的各種制裁對中國也會適用。

在北京，對於美方指「中國支持俄羅斯侵烏克蘭」，外交部發言人汪文斌回應表示，美方應當停止散佈抹黑中方的虛假資訊，正視和反省自身在俄烏衝突中應當承擔的責任，同國際社會一道推動烏克蘭危機盡早得到政治解決，不要為一己之私讓歐洲和世界付出更大代價。

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據彭博社報道，舍曼日前率團赴比利時布魯塞爾，出席4月21日的第三次「美歐中國議題對話」。舍曼在「歐洲之友」主辦的活動上對聽眾表示，中國看到了美國在出口管制等方面對俄羅斯採取的制裁，所以應該清楚如果中國提供任何實質性支持，美國會有哪些備選措施。

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舍曼說，中國做的事情「無助於緩和局勢」，包括支持俄羅斯的虛假宣傳活動。她希望北京能夠從俄羅斯入侵烏克蘭的過程中吸取教訓，包括不能將美國與盟友分開。

此外，據俄羅斯衛星通訊社報道，美國總統副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）4月20日參加一場在線研討會提到，「有令人不安的證據表明，中國人民解放軍正通過多種直接和間接渠道向俄羅斯軍隊提供幫助。」

責任編輯：李冰琪