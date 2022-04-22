上海全市性封控還會持續多久？官方這樣說

上海新冠肺炎疫情未消退，全市性的封控還會持續多久？據「上海發布」，有關部門表示，目標是盡快實現社會面清零，強調上海的疫情防控已出現積極向好的趨勢，相信只要動態清零總方針不動搖，一起努力，正常生活就會早日到來。沒有提及預計日期。

「上海發布」周五（22日）發文，有關部門就疫情防控，問答15個熱點問題，涉及封控措施、核酸檢測、就醫配藥、保供、復工復產等。

堅持動態清零總方針不動搖 早日正常生活

第一條問題，就是「全市性的封控還會持續多久？市民生活何時能夠完全恢復正常？ 」回答指出，當前上海疫情防控到了社會面清零攻堅的關鍵階段，我們的目標是盡快實現社會面清零，這是打贏這場疫情防控大仗、硬仗，盡早恢復正常生產生活秩序的重要標誌。

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相關部門稱，一旦實現社會面清零並不斷鞏固防控成效，就可以根據「三區」劃分相關要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動和生產生活，直至完全恢復常態。

而目前看，上海的疫情防控已出現積極向好的趨勢，相信只要堅持動態清零總方針不動搖，大家同心協力、一起努力，正常的生活就會早日到來。

「三區」劃分即是分為封控區、管控區、防範區：

封控區：7天封閉管理+7天居家健康監測；7天封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門 管控區：7天居家健康監測，人不出小區、嚴禁聚集 防範區：強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模

部分小區提級管理 防集聚風險

然而，有部分小區已經超過14天沒有出現陽性個案，但仍未調整管控措施。當局表示，考慮到目前上海疫情仍在高位，對毗鄰地區有較多封控區、可能產生集聚性風險的區域，各區可實行提級管理。

有關部門稱，看到有些防範區仍要求「足不出小區」，主要就是考慮防止集聚性風險，提級按「管控區」管理，而這樣的情況在中心城區較多，但強調是暫時性，隨著疫情防控形勢向好，在封控區的人越來越少，管控會相應及時調整。

對於還有相當數量的市民無法出小區，如何保障生活物資？上海方面稱，會繼續以市場化的「集採集配，保供套餐」方式為主，並由各區為居民發放生活物資禮包，同時加強重點區域、重點人群的托底保障。至於商品價格畸高、質量低劣，當局表示會從嚴從重從快處理。

在核酸檢測方面，上海當局表示，高頻次的核酸檢測十分必要，需要通過連續多次的核酸篩查，盡早動態發現陽性感染者，盡快實現社會面動態清零。

有市民反映，核酸檢測結果顯示陰性，疾控部門卻打電話通知陽性，究竟以誰為準？當局稱，要以檢測機構和疾控部門信息為準。

責任編輯：林佩怡

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