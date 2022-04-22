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邊境小城廣西東興封控近兩個月 宣布連續3天社會面清零

社會熱點 15:13 2022/04/22

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位於中越邊境上的小城廣西東興在封控50多天後，宣布自4月19日以來連續3天實現社會面清零，社區傳播鏈基本阻斷。

東興是防城港代管的一個縣級市，與越南接壤，外防輸入、內防反彈壓力大。據廣西壯族自治區政府網站公布，4月19日至21日，東興市已連續3天實現社會面清零，社區傳播鏈基本阻斷。

自治區、防城港市、東興市三級指揮體系實行扁平化管理，從嚴從實從細抓好疫情防控工作，開展邊海疫情防控銅牆鐵壁專項行動，加大對「三非」人員、「三無」船只的打擊力度，嚴格落實屬地、部門、單位、個人「四方責任」，精準防控，加強救治，全力阻斷傳播鏈條，嚴防疫情外溢。

當前，東興市外防輸入壓力還很大，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，東興市將堅定不移執行「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，毫不放松做好外防輸入各項工作，全方位全鏈條阻斷境外疫情輸入風險，堅決守好境外疫情輸入防線。努力保障群眾生產生活平穩有序，做好生活必需品生產供應，保障好群眾就醫等民生需求，做好群眾的紓難解困工作，加快全面有序恢復經濟社會正常秩序。

截至4月20日24時，東興現有本土無症狀感染395宗。廣西壯族自治區政府網站上述通報中未提及何時解封。

【上海疫情】防疫物資包出現發霉大米？官方：受潮 已更換

2月25日，在防城港市新冠肺炎疫情防控新聞發布會（第一場）上，官方通報，從2022年2月25日8時至2月27日24時，對東興市城區內實行居家隔離管理。之後，東興連續多日開展區域核酸篩查。《中國新聞周刊》指出，當地民眾多從事旅遊業、中越貿易及相關行業。一名銷售越南咖啡、堅果、零食的電商表示，現在物流暫停無法收發貨，網店已經關閉，收入受到較大影響。

另據財新報道，比起一線城市，邊境小城財力有限、衛生系統薄弱，及時「清零」並恢復生產生活困難重重，也更難受到關注。

人口出生率低迷 廣西規定邊境縣夫妻可生4孩

上海全市性封控還會持續多久？官方這樣說

責任編輯：尹航

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