中國第三艘航母快下水？海軍宣傳片藏彩蛋 評論這樣看（有片）

中國人民解放軍海軍成立73周年前夕，海軍周五（22日）公開發布首部航母主題宣傳片《深藍！深藍！》。宣傳片結尾暗藏「彩蛋」，被外界解讀為中國第三艘航母即將亮相。有軍事專家認為，第三艘航母研發採用很多新技術，相信應該在2022年下半年可以下水。

這部時長6分多鐘的主題宣傳片是海軍首部航母主題宣傳片，通過殲-15戰鬥機飛行員，以及中國首艘航母遼寧艦、首艘國產航母山東艦的官兵，展示十八大以來海軍部隊轉型建設成就。

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據《環球時報》，正片結束後有近20秒的後續故事： 一位海軍人員接到來自母親的電話，他回應說，「三胎」 ；與此同時，鏡頭依次掠過標有「16」「17」飛行甲板，以及一處畫面留白，他答「安排」。值得注意的是，由於遼寧艦的舷號為「16」，山東艦的舷號為「17」。

專家料第三艘航母今年下半年下水

報導稱，這部宣傳片由海政宣傳局和中國軍號聯合出品，兩個單位皆為解放軍官方機構，結尾這段安排或暗示中國第三艘航母即將亮相。

此前，《南華早報》引述消息人士稱，上海疫情持續造成一些關鍵部件的延遲，航母的下水典禮也可能因疫情難組織而推遲。否則，中國第三艘航母原定於 4 月23日在人民海軍建軍73周年之際下水，並可能以沿海的一個省份名字命名為 「江蘇號」。

軍事專家宋忠平表示，當前中國已經有遼寧艦和山東艦兩艘航母的建造經驗，尤其是山東艦的建造，使中國積累了豐富的經驗，對第三艘航母的建造有重要意義。

宋忠平又分析中國航母建造規律，稱航母建造到下水一般需要三到四年，「因此可以認為，第三艘航母建造也應該遵循這個周期。但是第三艘航母的建造使用了很多新技術，比如從衛星圖片上可以看出與前兩艘航母不同，這艘運用了電磁彈射技術，因此研發周期可能會更長一些，相信應該在2022年下半年可以下水。」

責任編輯：易燕丹

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