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台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學

社會熱點 15:34 2022/04/22

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台灣新冠疫情反彈，疫情指揮中心指揮官陳時中通報，單日新增3766宗本土確診病例，其中新北市最多達1325宗。另外，台北市中學生下週試行線上教學。

今日下午在疫情記者會上，陳時中指，目前台灣疫情嚴峻，新增3766宗本土病例，比昨日增加26%；另新增93例境外輸入病例。

陳時中表示，確診個案分布全台22縣市，以新北市1325宗最多，前5名依序為台北市739宗、桃園市588宗、基隆市275宗、台中市183宗。他並指，目前疫情為社區流行階段，即日起6縣市（台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣）除例外情形暫停探視。

台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開

台灣將放寬港人定居條件 從事專業工作5年可申請

台灣華視新聞誤報「新北市遭共軍導彈擊中」 道歉將嚴懲工作人員

據統計，今年1月1日以來本土累計1萬8510宗確診病例，其中1萬8436宗輕症、占99.6%，累計中症68例、占0.37%，重症6例、占0.03%。

台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學

據台媒《中央社》報道，台北市教育局證實，因應新冠疫情，本月25日至29日初中及高中實行遠距教學演練，師生免到校。

台北市長柯文哲昨日表示，台北市有1.2萬人居家隔離、4.9萬人停課中，隨著確診人數上升，隔離、停課數字還會上升。

責任編輯：李冰琪

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