籲上海市民支持政府早日解封 台演員李立群：多磕頭少說話

移居上海多年的台灣資深演員李立群，近日在抖音拍片分享他的封控隔離生活。日前有人留言指他因是明星物資較好，李立群否認該說法，並呼籲民眾分到什麼吃什麼，「多磕頭、少說話」，支持政府，早日解封。

綜合台媒報道，現年69歲的李立群近日在抖音排片，吸引眾多粉絲。在週三（20日）的影片中，李立群表示「有的人在抖音上說過，我是明星所以被分配的東西比較好，他們沒分到什麼好吃的，沒那回事，你想我們這社區送物資都一卡車一卡車送，誰還有心（考慮）『給李立群一條帶魚吧』、『給他一隻冷凍的雞』，沒那麼好的事」。

李立群說「分到什麼就是什麼，沒什麼好挑剔，人家給你，你只有感謝」。面對質疑物資發放不公平的聲浪，李立群澄清，不相信有人可以細緻到不公平，「除非你是大官」，他說明星並沒有特權。

李立群還喊話「分了東西你就吃吧，就『多磕頭少說話』，這時候就支持政府，我們早點解封是最好的」。

在封控初期，李立群曾爆料上海某小區缺乏物資「孩子已經在餓肚子了」，受到國台辦關注，後來就突然將相關影片都刪除，引發討論。

日前亦有人拿他的影片剪接後斷章取義，說他封城期間由於只喝自來水，直呼：「有鄰居送來飲料，喝得我痛哭流涕」，他澄清沒說過這些話，接著強調：「看抖音呢，就當個樂趣看看，謠言止於智者，大家也別太聽信了」。

【上海疫情】在滬台灣藝人封控期間「一天只吃一餐」？ 國台辦回應

【上海疫情】防疫物資包出現發霉大米？官方：受潮 已更換

上海保供物資現劣質肉 兩名相關幹部被免職

責任編輯：袁瑋婧