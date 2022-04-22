江蘇昆山再度延長封控 企業復工1日又停工

蘇州本周初安排1696間重點企業率先復工，但豁下工業重鎮昆山市21日再以疫情為由下令延長封控，大批企業僅復工1日便被迫停工或減產。

內媒報道， 蘇州18日印發《關於下發重點企業及主要配套企業名單（第一批)的通知》後，名單上的企業開始陸續申請復工，並獲得批准，包括了台資 印刷電路板 大廠欣興電子，欣興20日發表公告，宣布旗下子公司 昆 山鼎鑫電子依當地政府規定逐步復工，欣興同泰科技（ 昆 山）同時提出復工申請。

未料，昆山市政府21日公告，在新一輪核酸篩查中發現多宗陽性，分佈多個社區和企業集宿區，社會傳播風險較大，疫情防控形勢依然十分嚴峻，決定在21日至27日強化社會面管控，嚴格限制人員聚集，企業繼續實行輪休減產，昆山開發區、高新區、花橋經濟開發區、千燈鎮均屬於加強管控的「風險防範區」。

欣興電子同日表示配合防疫政策，昆山各子公司自即日起再次停工至。同樣受影響的，還有iPhone代工大廠和碩、鴻海旗下半導體設備廠京鼎，以及 加百裕、興能高、連展投控等多間台資企業的廠房，產業涵蓋PCB、電池模組、網通、半導體設備、機殼、連接器等，均為手機、手提電腦的關鍵零件。

有廠家形容，不到24小時重新進入 封閉管理 如同「 從天上掉到地獄」，廠內庫存原料已幾乎用完，廢料大量堆積，原以為有望解決，沒想到再次收緊。

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