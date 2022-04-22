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外管局指中國外匯市場韌性不斷增強 有基礎有條件適應本輪美聯儲政策調整

經濟脈搏 15:53 2022/04/22

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人民幣對美元繼續下挫，今日在岸價低見6.47。國家外匯管理局表示，中國外匯市場運行保持平穩，人民幣對美元匯率雙向波動、基本穩定，跨境資金流動總體穩定、相對均衡。近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。

外管局：人民幣對美元匯率雙向波動、基本穩定

近期內地新冠疫情及防控措施，令經濟面臨下行壓力加大，而美加息預期升溫、美滙指數走強，均讓人民幣貶值壓力增大。國家外匯管理局副局長王春英今日（22日）在國新辦新聞發布會上通報一季度中國外匯收支情況。

王春英表示，2022年一季度，新冠肺炎疫情繼續擾動全球經濟，國際政治經濟環境中不確定不穩定因素交織，國際金融市場波動加劇，國內經濟延續恢復發展態勢，總體繼續運行在合理區間。中國外匯市場運行保持平穩，人民幣對美元匯率雙向波動、基本穩定，跨境資金流動總體穩定、相對均衡。

截至2021年3月末，中國外匯儲備餘額31,880億美元，較2021年末略降1.9%，主要受非美貨幣相對美元貶值和全球資產價格下跌等因素影響。

監管、官媒發聲穩信心 A股震盪滬指收升（更新版）

人民幣中間價貶近500點 在岸人幣續跌 離岸價曾穿6.5

王春英指，美聯儲貨幣政策在加速緊縮，境內外利差也有所變化。近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。

她提到，經常賬戶和直接投資等國際收支基礎性順差仍會保持一定的規模，將發揮穩定跨境資金流動作用。初步估算，今年一季度國際收支經常賬戶順差按年增加，全年仍會保持順差格局。關於直接投資，在堅持國內高水平開放和不斷優化營商環境的背景下，2021年中國吸收外資居世界第二，外資在華投資興業意願比較強。再加上近年來境內主體對外投資平穩有序，預計直接投資項下還會呈現資金淨流入。

王春英說，外匯管理部門會堅持底線思維，密切監測美聯儲貨幣政策調整進程和外溢影響，實時評估中國外匯市場運行狀況，有效維護外匯市場穩定。

責任編輯：尹航

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