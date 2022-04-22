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上海現過期山寨保供食品？居民食醬鴨後腹瀉 有人收「龍D粉絲」

社會熱點 16:18 2022/04/22

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上海新冠肺炎疫情未退，在嚴格封控措施下，當局向居民派發保障物資，但屢屢被揭過期、山寨等亂象問題。有居民吃過居委會派的醬鴨後腹瀉，另有給居民的醬香鴨疑過期有臭味，還有人收到山寨粉絲，戲稱收到「龍D粉絲」會否變成「龍D傳人」。

綜合內地傳媒報道，有上海居民投訴，稱近期發放的保障物品中出現食品過期、品牌仿冒、生產日期造假等食品安全問題。

醬香鴨疑過期有臭味

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一位居住在浦東新區康橋鎮的居民表示，收到的保供物資禮包中，一種三珍齋牌的叫花雞已經過期。該食品包裝上隱約可見日期為2022年4月13日，保質期為6個月。但通過溯源碼查詢，發現該產品真正生產日期為2021年8月31日，實際已經過期。該居民說，小區有鄰居吃完出現胃痛、腹瀉等情況。

另一名住在浦東新區張江鎮的居民亦稱，收到的三珍齋牌三珍醬鴨，好多人吃完腹瀉，居委會通知說不要食用了。

還有虹口區居民稱，居委會早前發放了一批物資，包括一隻由衢州市呂百味食品有限公司生產的醬香鴨，保質期是6個月。有人發現包裝上的新加貼的二維碼，顯示生產批次為今年4月，原有二維碼生產批次則為去年8月。有人吃過後胃痛；另有居民稱，自己在蒸熱相同包裝的醬香鴨時，聞到一股臭味，就扔掉了。有關部門正在調查。

多款龍口粉絲山寨貨

此外，有浦東、閔行兩地的居民，表示在收到產品中出現了龍匚粉絲，龍仁粉絲，龍D粉絲，尨口粉絲，就是沒有收到平時較為常見的龍口粉絲。浦東洋涇街道的居民還貼出包裝像金龍魚的「龍金花」玉米胚芽油。

除此之外，上海市民還在網上抱怨，收到稀得像水一樣的洗衣液、發霉的午餐肉、發霉大米、劣質豬肉等等。

上海方面相關負責人表示，在近期的監管工作中，包括受理的投訴舉報中，的確發現部分免費發放的保供物資存在質量問題，主要是生鮮食品。對於疫情期間發現的相關違法行為，市場監管部門會堅持從嚴從快的原則，發現一起查處一起。

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責任編輯：林佩怡

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