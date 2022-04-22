內地經濟學家吳曉求嘆樓價太高 不希望透支幾代人財富

中國人民大學學術委員會副主席、中國資本市場研究院院長吳曉求，近日慨嘆樓價太高、貸款利率也有一點高，讓年輕人生活很有壓力，表示不希望這代人把未來幾代人的財富提前拿走。

這番話讓不少內地網民有共鳴，表示房貸壓力大，希望房貸利率能降一降。

籲政策重心讓年輕人有希望

吳曉求周四（21日）在博鰲亞洲論壇年會上接受訪問時，直言「非常不喜歡中國的房地產價格這麼高」，指房子不同於金融資產，房貸給年輕人增加了很大的生活壓力。

他舉例，北京四環的一套150平米的房子，樓價約為1500萬元（人民幣，下同），對於年薪40萬元的人，不吃不喝也要積累40年，更別提還要滿足日常生活開支的情況下。

他認為，現在的樓價的確太高，貸款利率也有一點高，呼籲兩個要同時降下來，並指政策的重心是讓年輕人有希望，讓年輕人不能有那麼大壓力，「我不希望我們這代人把未來幾代人的財富提前拿走」。

內地網民反應：

太對了，確確實實是：透支卡幾代人的財富。為了買房祖輩、父輩加上孩子所有的積蓄全部拿出來買房還不夠，孩子還得還貸款。 現在大部分人被房貸壓的喘不過氣來，每到就怕到月底，月底又該還房貸了，疫情期間加劇了壓力暴增呀。 不要抱怨現在年輕人不努力，那可能是他們看不到希望，所以就躺平了。 房貸利率是要降一降，現在太高了。 活了30年，連個首付都存不到，越存越貴。

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責任編輯：林佩怡

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