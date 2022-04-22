內地禁止無疫情地區借防疫限制務農 確保糧食供應

農業農村部、國家衛健委明確，未發生疫情的地區嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地，要及時打通堵點，保證農產品生產正常。

兩部委印發《統籌新冠肺炎疫情防控和春季農業生產工作導則》指，近期國內疫情多點散發，局部地區有聚集性疫情，防控形勢嚴峻複雜。隨着春季農業生產進入關鍵期，在從嚴做好防控同時，有效保障農業生產和農產品供應十分重要而緊迫。各地要統籌好防控和農業生產，確保重要農產品穩定供應。

文件提出多項要求，對未發生疫情的地區，要在落實防控常態化、引導農民及時接種疫苗，以及加強自我防護的基礎上，搶抓農時開展生產，防控措施不得「一刀切」和層層加碼，嚴借防疫限制務農，並及時打通影響農民回鄉務農、農機上路作業、農資調運下擺、農產品生產供應等的堵點卡點。

管控地區原則上閉環管理，在滿足至少1次全民核酸檢測陰性的條件後，有序組織農業生產；允許畜禽養殖場所和飼料獸藥生產、屠宰加工企業正常開工。封控區內原則上不能出門下地作業，達到標準後及時解封，盡快恢復生產；農資生產企業、畜禽養殖場所、屠宰加工企業在閉環管理下，盡可能維持基本運營。

另外，封控區要盡快恢復農產品批發市場、農貿市場等農產品流通節點功能；建立應急保供機制，採取「集採集配」、無接觸配送等方式配送農產品。

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責任編輯：陳建錫