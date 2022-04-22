四川、河北省委書記同日調整 「60後」接棒

中共二十大換屆之年，各地陸續公布人事調整消息。據新華社周五（22日）報道，中共中央決定，原海關總署署長倪岳峰，接替王東峰出任河北省委書記。原中宣部常務副部長王曉暉，接替彭清華出任四川省委書記；兩省皆由「60後」接棒。

57歲的倪岳峰，安徽人，畢業於清華大學工學博士。曾任國家海洋局副局長、黨組成員，全國人大環境與資源保護委員會副主任委員、福建省委副書記，福州市委書記等職。2017年出任海關總署副署長、黨委書記，翌年3月再出掌該署署長。

▲ 原海關總署署長倪岳峰，接替王東峰出任河北省委書記。

原河北省為書記王東峰，現年64歲。他早年一直在陝西工作，曾任陝西省銅川市委書記；2004年調任國家工商行政管理總局副局長、黨組成員。2013年重回地方，歷任天津市委副書記、市長等職，2017年跨省履新河北省委書記。

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新任四川省委書記王曉暉出生於1962年，現年60歲，吉林人，1986年畢業後即到中共中央宣傳部工作，歷任輿情信息局局長，理論局局長，中宣部副秘書長等。2009年升任中央宣傳部副部長，此後又兼任中央政策研究室副主任等職。2018年，他擔任中宣部常務副部長、中央文明辦主任，國家電影局局長。

▲ 原中宣部常務副部長王曉暉，接替彭清華出任四川省委書記。

卸任四川省委書記的彭清華，現年65歲，畢業於北京大學，早期曾在中央組織部工作，之後轉到香港並於2009年至2012年出任中聯辦主任，為港人所熟悉。他於2012年12月赴任廣西壯族自治區黨委書記；2018年3月起調任四川省委書記。

責任編輯：易燕丹

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