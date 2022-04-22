中國經濟看新三大支柱發力 朱民：消費挑戰較大 失去的補不回來

新冠肺炎疫情持續衝擊中國經濟，國際貨幣基金組織（IMF）等機構近日下調中國經濟增長預測。清華大學國家金融研究院院長、IMF原副總裁朱民認為，傳統的經濟增長動力，如基礎建設投資、房地產、出口，今年會面臨很大挑戰；但投資綠色、科技創新、消費3個新支柱，值得期待。

不過，他也明言消費面臨較大挑戰，通常疫後消費會減弱，因為已經失去的消費是補不回來，所以內需政策相當重要。

勿低估中國經濟韌勁和反彈力量

據「第一財經」，朱民周四（21日）出席博鰲亞洲論壇年會時回應提問，認為疫情毫無疑問會對經濟造成影響，對供應鏈、消費等都會產生明顯衝擊。

▲ 朱民

IMF日前因疫情封控等，將中國今年經濟增長預測由4.8%下調至4.4%，遠低於中國政府5.5%左右的增長目標。

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朱民認為，疫情影響很大，如果不看以後的反彈，「淨衝擊0.3到0.4個百分點是可能」。但他也強調，如果疫情能夠結束得好、結束得早，還有6個月以上的時間，不要低估中國經濟的韌勁和反彈的力量，以及中國民企對經濟活力的推進作用。

他指出，今天這個時點，還很難對全年做出預測，因為需要看疫情結束的點停在什麼地方，然後還有多少時間。

房地產、基建、出口 面臨很大挑戰

他又指，房地產、基建和出口，是傳統的三大支柱，但近年三個增長動力都遭到很大挑戰性。房地產方面，目前多個城市下調了住房貸款利率，對房貸提供的便利性在增加，房地產市場正在活起來；基礎設施建設方面，前3個月數據表現不錯，需要看之後的反彈情況。貿易方面受到的影響較大，這是全球性的變化。

不過，朱民指有三個新的支柱在發力。一是投資綠色，目前正在邁向碳中和，而碳中和的前期就是投資，主要就是能源革命，他認為電動車、充電樁、乾淨煤、光伏電等等，相關的投資項目會很多。

二是科技創新。5G、大數據、物聯網以及城市數據建設等方面的產業發展會加快。

三是消費。他表示，消費總體來說是一個比較大的挑戰，通常疫情以後的消費都會減弱，已經失去的消費補不回來，人的心理和收入預期都會變化。所以內需政策是一個相當重要的政策，看如何將居民消費拉動起來。

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「報復性消費」難現？

值得留意的是，在2020疫情後爆發後，市場曾憧憬報復性消費。路透引述北京大學國家發展研究院副院長黃益平指出，2020年年中反彈最強烈的是汽車、住房和奢侈品消費，「說明了有錢人關了3個月6個月以後就想消費了」，但基本消費品沒有報復性反彈，因疫後低收入家庭受到影響，認為現在不應該預測報復性反彈。

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不過他稱，長期來看，中國居民家庭收入隨著經濟的增長大幅提高，加上經濟增長保持穩健等一系列的前提條件下，消費增長仍有希望。

中國商務部周四表示，將會同各地商務主管部門，統籌推進疫情防控和消費促進工作，結合地方防疫的具體情況，推動出台有針對性的促消費舉措，促進消費持續恢復，鞏固消費對經濟發展的基礎性作用。

責任編輯：林佩怡

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