上海疫情反彈增逾2.3萬本土感染 連續6日增死亡病例

上海疫情新增感染人數反彈重上2萬水平。上海周五（22日）新增本土新冠肺炎確診病例2,736例，以及無癥狀感染者20,634例，合計23,370例，數字皆由前一日回升，扭轉連續數日下降趨勢。上海周五有12名患者死亡，是連續6日增死亡病例。

內地周五合共新增確診病例2,988例，17例為境外輸入。

據「健康上海12320」微信公眾號發佈消息，周五新增確診病例之中，1,120例確診病例為此前無癥狀感染者轉歸，1,542例確診病例和20,490例無癥狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海周五新增1例境外輸入無癥狀感染者，在閉環管控中發現。該無癥狀感染者為中國籍，在美國探親，自美國出發，於4月8日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為無癥狀感染者。

該境外輸入性無癥狀感染者已轉至定點醫療機構醫學觀察，同航班密切接觸者此前均已落實集中隔離觀察。

上海周五新增本土死亡12例，平均年齡88.2歲，最大年齡99歲。12位患者均合並有嚴重的慢性多臟器疾病，包括支氣管哮喘，呼吸功能衰竭，冠心病，心功能不全，心律失常，高血壓，腦梗後遺癥，阿爾茲海默癥等。患者入院後，因原發基礎疾病嚴重，病情進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

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責任編輯：連兆鋒