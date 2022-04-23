▲ 【上海疫情】美媒：貨車司機加薪一倍也不肯去 國際物流或7月才復常

上海疫情封控已維持接近一個月，長三角工業區物流嚴重受阻。美國傳媒報道，由於上海實施嚴格管控，有貨車司機即使加薪一倍，也不願意開車去上海。上海港口貨櫃正堆積如山，有業界人士預料，就算上海封控措施可在5月初解除，國際物流也要到7月才會恢復正常。

《華爾街日報》報道，數據提供商萬得（Wind Information）資料顯示，本周初每日通過上海的貨車數量，較封控前的3月底下降了70%。萬得又引述中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce in China）估算，自封控以來，上海可用貨車數量下降40%，不過最近數量一直在上升。

物流公司表示，由於進出上海需有48小時內的核酸結果，且各地防控政策不一致，貨車通行需獲一系列審批，貨車司機因此不願意將貨物運到上海，導致貨運成本大增。

有貨車司機坦言，即使報酬增加一倍多，也很少人願意開車去上海。他們表示，由於服務站關閉，而且往往不允許司機離開車輛，便攜式煤氣灶和方便面現在成了他們的旅途必備品。網上流傳影片，有的貨車司機在車裏住了好幾天，或者在路邊用臨時壘起來的泥爐做飯。

貨車運輸受阻也開始波及其他物流領域。航運承運人和行業顧問稱，雖然上海港仍在運營，但能夠向港口運送貨物的卡車短缺，意味著集裝箱運力閒置情況愈發嚴重。

日本物流公司日郵物流（Yusen Logistics）透露，公司過去兩周貨運量下降，正常情況每日要打包8,000立方米貨物，但過去的一個周末打包量僅為往常的6%，有幾天甚至基本沒有貨物運出。公司預計，出口量到5月中旬會大幅下降。

報道指，中國政府部門已經開始採取行動，為企業和工廠復工復產鋪平道路，並解決港口擁堵的問題。國務院上周要求確保必需品、能源、原材料和其他生產物資的運輸暢通。

知情人士表示，在有關部門採取措施，為可儲存危險貨物的集裝箱騰出港口空間後，丹麥航運巨企馬士基集團（Maersk）周五恢復接受前往上海的危險貨物運輸訂單。馬士基前一周稱，由於上海港貨場擁擠，不再接受新的冷藏和危險貨物運輸訂單。公司發言人說，過去幾天情況一直在改善。

物流業界人士稱，上海港被迫按下暫停鍵，雖然短期內會使美國和歐洲超負荷運轉的港口獲得一些喘息空間，但長遠來看，上海貨物積壓的不利影響遲早會顯現。

丹麥貨運分析公司Sea Intelligence諮詢服務副總裁Bjorn Vang Jensen說，當工廠恢復生產、封控措施放鬆時，航運價格可能會暴漲。「到時候會出現瘋狂的衝刺，以求將貨物迅速運出上海。」

日本物流公司Yasuda Logistics稱，公司幫助製造商從上海出口的貨物一直面臨運輸延誤，其中包括運往北美的一些汽車零部件和建築工具，以及運往日本的一些電子產品和建築材料。

公司預期，即使嚴格的封控措施在5月第一周左右解除，但由於工廠希望彌補生產停滯帶來的影響，貨車和船舶在接下來的幾周會被預訂一空，如果是這樣，國際物流可能要到7月才能恢復正常。

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責任編輯：連兆鋒