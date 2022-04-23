▲ 秦剛赴美國腹地艾奧瓦見習近平舊友：中美農業合作有利世界和平

中國駐美國大使秦剛到訪美國中西部艾奧瓦州，表示中國是最大農產品進口國，美國是最大農產品出口國，中美攜手應對挑戰，增強農產品供應鏈韌性，有利於維護世界和平，兩國早日恢復正常經貿往來是雙方普遍呼聲。秦剛又與中國國家主席習近平過去到訪艾奧瓦州時，相識的舊友、現任世界糧食獎基金會名譽主席奎因（Kenneth Quinn）會面。

中國駐美使館發佈消息，秦剛在當地時間周四（21日）在艾奧瓦州首府得梅因市，出席中美農業高層研討會。河北省副省長時清霜、世界糧食獎基金會名譽主席奎因大使、前美駐華大使布蘭斯塔德、美駐華大使伯恩斯、兩國農業部官員、農業協會和企業等500人以線下線上方式出席。

研討會開幕前，奎因引領秦剛參觀基金會大樓，講解其蘊含的中國元素及歷史淵源，包括大廳廊柱上由漢字書寫的人類四種主要農作物之一「大豆」，屋頂鐫刻的對人類農業做出貢獻的「大禹」名字，曾在此獲頒世界糧食獎的袁隆平教授銘牌，以及紀念2012年習近平在此發表演講的金色牌匾等。

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奎因還重點介紹展廳油畫《兩個有趣的故事》，這是根據奎因本人1980年和2012年，分別接待習仲勳和習近平訪問艾奧瓦州的經歷創作，以紀念艾奧瓦與習近平和父親習仲勳的友誼。

奎因表示，自己對曾先後接待習仲勳和習近平深感榮幸，更對他們渴望帶領中國人民擺脫貧困、實現發展的願景印象深刻。

秦剛高度讚賞奎因在推動中美友好合作、解決世界糧食安全上所做積極貢獻，表示艾奧瓦州在中美關系和兩國交往中地位獨特，河北和艾奧瓦友好省州關係是中美友好的先驅和典範。

研討會上，秦剛發表主旨演講，稱自己此次走進美國腹地（Heartland）,是一次「心之旅」（Journey of herat）。中國是最大的農產品進口國，美國是最大的農產品出口國；從戰略角度推動中美農業互利合作，既有利於豐富中國老百姓的「糧袋子」，增加美國農民的「錢袋子」，也有利於減少全球糧食供應的不穩定性和不確定性，同時有利於全球應對氣候變化的努力。

秦剛說，美國農業正在經歷低碳綠色轉型，農民使用先進的技術進行碳捕捉和碳封存，用更好的飼料減少甲烷排放；中國已制定了2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標。「要實現這些目標，也需要在農業領域使用先進的種子、技術和經驗，把農業和應對氣候變化結合起來，促進可持續農業發展，為中美農業合作創造新的機遇。」

秦剛指出，2021年，中美雙邊農產品貿易額達464億美元，創下歷史紀錄。中方自美農產品進口388.5億美元，在2020年高基數基礎上實現同比增長64.8%，高於中方自全球進口農產品28.6%的增速，也遠高於美對全球商品出口23.3%的增速。「事實證明，中美經貿關系的本質是互利共贏，兩國早日恢復正常經貿往來是雙方普遍呼聲。」

秦剛強調，中美作為農業大國和農產品貿易大國，攜手應對挑戰，保持農業穩定發展，增強農產品供應鏈韌性，保障本國糧食安全，並積極促進國際糧食安全合作，必將有利於維護世界和平、促進全球經濟發展和社會穩定，推動人類可持續發展。「我們要牢記：沒有糧食，就沒有穩定，也就沒有和平。」

秦剛引述袁隆平一句名言「做一粒好種子」。「這在這個播種的季節，讓我們為了中美關係的明天，為了兩國人民的福祉，也來用心一起做一粒好種子。」

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責任編輯：連兆鋒