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上海新增感染跌勢斷纜 當局：波動較大與聚集性疫情有關

社會熱點 13:44 2022/04/23

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上海新增感染跌勢斷纜 當局：波動較大與聚集性疫情有關

上海疫情反覆，周五（22日）新增新冠肺炎感染回升至2.3萬例水平，打破多日回落至2萬例以下跌勢。上海市政府表示，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，新增陽性感染者總量基數大、仍處於高位波動，與近期社區、建設工地、企業等聚集性疫情有關。

上海周六（23日）疫情防控工作新聞發佈會上，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝通報，周五市內新增2,736例新冠肺炎本土確診病例，和20,634例本土無癥狀感染者；本土死亡病例新增12例，在定點醫療機構接受治療的重型患者157例、危重型患者18例。

吳乾渝指出，從近階段疫情數據可以看出，當前上海疫情形勢依然嚴峻複雜，新增陽性感染者總量基數大、仍處於高位波動，總體在封控區、管控區、集中隔離點內發現。

吳乾渝表示，昨日增加幅度較大的區：浦東新區（較前日增加約3000例）、松江區（較前日增加約2000例）、寶山區（較前日增加約1000例）、黃浦區（較前日增加約800例）、楊浦區（較前日增加約800例），與近期社區，特別是共用衛生間和廚房普遍的老舊小區，以及建設工地、企業等聚集性疫情有關。

她指出，針對社區防控，封控區嚴格做到「區域封閉、足不出戶」，管控區做到「人不出小區、嚴禁聚集」。針對聚集性疫情較為突出的企業、工地等，上海進一步強化單位主體責任，落實封控措施，嚴格落實閉環管理，加強健康監測和人員篩查，做好廠區內的環境清潔消毒，督促員工做好個人防護。

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責任編輯：連兆鋒

 

 

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