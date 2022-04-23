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別往水渠投放大量清毒劑 上海市列科學清毒四要點六誤區

社會熱點 14:15 2022/04/23

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別往水渠投放大量清毒劑 上海市列科學清毒四要點六誤區

上海疫情反覆，上海市愛衛辦副主任王彤周六（23日）在疫情防控新聞發佈會上表示，清潔消毒行動是上海社會面清零攻堅九大行動之一，其存在一定的專業技術要求。他稱，當前有一些消毒誤區，市民應注意避免使用不科學方法消毒，包括向下水道投放過量消毒劑，這些方法基本無效。

王彤表示，科學、有效的消毒至少要把握四個要點：

一是突出重點環節。加強對陽性感染者轉運後的住所、陽性感染者所在樓棟公共區域、發生過陽性感染且即將復工復產的單位、出院出艙人員攜帶的物品、快遞集散場所和小區收發地點等地的消毒，這是當前消毒工作的重中之重。

二是要選對方法。煮沸法主要用於餐飲具，擦拭法一般用於硬質物品、環境物體表面的消毒，浸泡法一般用於耐濕的玩具、織物的消毒，噴灑法常用於公共場所物體表面的消毒，噴霧法常用於公共場所室內空氣的消毒。消毒劑應查看備案情況、有效期，並按照說明書使用。要配制合適濃度，明確是適用於物體表面還是空氣消毒。

三是居家消毒有側重。日常居家消毒應以清潔為主，消毒為輔。居家優先使用陽光暴曬、熱力等物理消毒方法，勤開窗通風，日常勤洗手。居家消毒尤其要注意取團購、快遞物品環節，戴好口罩、手套，採取無接觸式收貨。物品外包裝可使用消毒液噴灑或消毒濕巾擦拭消毒，噴灑消毒以包裝可見濕潤或消毒液掛珠為宜，消毒後放置10至30分鐘再接觸。紙箱、包裝袋等盡量留在門外。處理結束後，及時清潔雙手。

四是避免不科學消毒。王彤表示，針對當前一些消毒誤區，市民應注意「六不」原則：
1、不使用消毒劑直接對人噴灑；
2、不對室外空氣進行消毒；
3、不對外環境（綠化、道路、墻面等）大規模消毒，包括用無人機、「大炮車」等對道路播撒生石灰等；
4、不使用消毒無效的方法（如用煙霧機、彌霧機）消毒；
5、不在室內有人的情況下使用化學消毒劑進行空氣消毒；
6、不往下水道大量倒消毒劑、投消毒片。

王彤指以上做法基本無效，而且可能造成危害健康、污染環境等後果。例如，往下水道過量投放消毒劑，會腐蝕管道，污染環境。「只要居民樓鄰居之間下水道的氣流是不相通的，通過下水道傳輸病毒的可能性極低。」

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責任編輯：連兆鋒

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