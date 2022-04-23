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【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅

國情動向 15:50 2022/04/23

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【中美角力】美國通脹40年高 耶倫：值得考慮降低中國關稅

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）對撤銷部分特朗普時期關稅，紓緩美國民眾面對40年新高通脹的壓力持開放態度。耶倫指，降低中國貨品關稅值得考慮。

耶倫周五（22日）接受彭博電視訪問時稱，華府正仔細重新審視對中國的貿易策略。被問及會否移除對華關稅時，耶倫回答：「這值得考慮。我們無疑希望以力所能及的措施來應對通脹，（降低關稅）會有一些正面效果，這在我們研究中。」

美國3月消費者價格指數（CPI）按年增8.5%，創1981年以來最大升幅。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）預料，取消特朗普時期包括對中國貨品的關稅，能降低通脹1.3個百分點。

耶倫表態前一日，美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）也建議，降低對中國一系列非戰略貨品，包括單車和服裝的關稅，以協助抑制通脹。

辛格提到，特朗普任內對中國加徵的這些關稅，或給現任美國政府提供了一些談判籌碼，但這些關稅無助美國實現戰略目標，而中國亦對美設置了類似的非戰略性報復關稅。

路透社稱，通脹對美國總統拜登是至關重要的難題，隨住能源、食品雜貨價格上漲，拜登民望正在下跌，民主黨在11月中期選舉正嚴重面臨失去國會控制權的風險。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）此前已啟動可能降低部分中國貨關稅的過程，但至今並未有大規模撤銷關稅的舉措。

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責任編輯：連兆鋒

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