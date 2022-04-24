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上海增逾2.1萬宗感染再多39人死 部分工地企業疫情抬頭

社會熱點 14:38 2022/04/24

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上海新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（23日）新增逾2.1萬宗本土感染，較前一日的逾2.3萬宗回落；再多39人死亡，創單日新高，平均年齡78.7歲，死亡的直接原因均為基礎疾病。

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，近期新增陽性感染者數量還是比較多，處於高位波動狀態，主要是在部分建設工地、企業等聚集性疫情有所抬頭。他強調要堅持「動態清零」總方針不動搖，深入開展社會面清零攻堅九大行動，推動早日實現社會面清零目標。

患者直接死因均為基礎疾病

內地昨日新增21,796宗本土新冠感染個案，確診1,566宗，無症狀感染20,230宗。其中，上海新增21,058宗，確診1,401宗、無症狀感染19,657宗。

上海新增39人死亡，平均年齡78.7歲，最大年齡98歲。39位患者均合併有嚴重的多臟器慢性疾病，包括冠心病、心力衰竭、高血壓、腦出血、惡性腫瘤廣泛轉移等。上述病例均未接種過新冠疫苗。患者入院後，疾病進展迅速，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。

目前在上海定點醫療機構接受治療的重型患者160宗、危重型患者19宗。趙丹丹表示，近期，本市陽性感染者數量增多，重型、危重型人數有所上升，有基礎性疾病的陽性感染者，尤其是長者出現重症甚至死亡的風險比較高，呼籲符合條件的長者盡快接種疫苗。

上海全市性封控還會持續多久？官方這樣說

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繼續分區分級「抗原+核酸」篩查

他又表示，近階段新增陽性感染者數量比較多，處於高位波動狀態，主要是在部分建設工地、企業等聚集性疫情有所抬頭，必須充分認識到當前上海疫情形勢的複雜性、嚴峻性。針對建設工地、企業等聚集性情況，將加強健康監測和人員篩查，做好有關區域內的環境消毒，嚴格落實個人防護措施。

不過，他指出，新報告的陽性感染者，在閉環隔離管控外發現的比例逐漸降低，總體是在封控區、管控區、集中隔離點內發現。上海將根據分區分級檢測推進模式，繼續開展分區分級的「抗原+核酸」組合篩查。

責任編輯：林佩怡

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