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北京兩日新增28宗本土確診 本輪疫情已隱匿傳播1周

社會熱點 15:19 2022/04/24

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內地新冠肺炎疫情持續，北京近兩日新增28宗本土確診病例。北京方面昨日（23日）表示，本輪疫情目前已隱匿傳播了1周，未來還將發現續發病例。

北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇昨日表示，這輪疫情來勢洶洶，呈現傳播隱匿、來源不明、發展速度快等特點，必須嚴防死守、以快制快。

據了解，順義有病例居住的地方被封閉管控；朝陽區即日起暫停體育校外培訓機構的線下活動。另據報，朝陽區的部分居民發現，有網絡平台的蔬菜已經被搶光。

涉老年旅遊團、學校及裝修工

（資料圖片）

北京昨日新增22宗本土確診病例，涉及順義區、朝陽區、房山區等。而前天（22日），北京錄6宗本土確診，在順義區及朝陽區。這輪疫情涉及老年旅遊團、學校及裝修工等3條傳播鏈。

北京市委宣傳部副部長徐和建前晚表示，新冠肺炎疫情具有復雜性、狡猾性，抗擊疫情遭遇新情況新挑戰，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，強調對疫情防控絕不可有任何放鬆大意。學校、工地、裝修從業人員等重點行業、重點人員要高度重視，不放過任何風險。進返京人員要嚴格執行防疫政策；嚴密防範自駕遊、老年團疫情風險。

北京市疾控中心副主任龐星火昨指，初步流調結果提示，北京市本輪疫情目前已隱匿傳播了1周，感染者人群多樣、活動範圍廣，目前已涉及學校、旅行團及多個家庭。隨著排查力度加大，未來還將發現續發病例。

蔡奇：最快速度管控風險 阻斷傳播鏈

蔡奇昨日主持召開會議調度疫情處置工作，並到朝陽區涉疫學校、封(管)控區現場檢查等。他指出，各級各部門各單位要採取最果斷措施，以最快速度管控風險、流調溯源，堅決阻斷病毒傳播鏈條。

他稱，涉疫學校是當前疫情處置的重要點位。而朝陽區是當前疫情防控的重中之重；要以街鄉為單位有序組織好區域核酸篩查，並視情擴大檢測範圍；封(管)控區要減少人員流動，防止風險外溢。朝陽區暫停校外培訓機構線下培訓。

他強調，要從嚴從緊抓好社會面防控，外控內篩要常抓不懈。嚴格進返京管理，並將裝修行業納入社區防控範圍，加強老年旅遊團防疫管理。

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【內地疫情】五一放假5天 專家料跨省出行或難實現

責任編輯：林佩怡

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