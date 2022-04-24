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北京3日新增41宗本土感染 本輪疫情已隱匿傳播1周（更新版）

社會熱點 20:40 2022/04/24

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內地新冠肺炎疫情持續，北京近3天新增41宗本土感染。北京方面昨日（23日）表示，本輪疫情目前已隱匿傳播了1周，未來還將發現續發病例。

*20：40 更新北京疫情

北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇昨日表示，這輪疫情來勢洶洶，呈現傳播隱匿、來源不明、發展速度快等特點，必須嚴防死守、以快制快。

據了解，順義有病例居住的地方被封閉管控。朝陽區擴大核酸檢測範圍，將明（25日）起對生活、工作在朝陽的人員核酸檢測，25日、27日、29日每天檢測1次。朝陽區並即日起暫停體育校外培訓機構的線下活動。

另據報，朝陽區的部分居民發現，有網絡平台的蔬菜已經被搶光。對於部分電商平台短時間內因訂單量激增，出現配送延時、無法下單等情況，當局要求加大貨源組織力度，並強調目前北京生活必需品市場貨源供應充足。

涉老年旅遊團、學校及裝修工

北京市疾控中心副主任龐星火今日（24日）表示，昨午4時至今午4時，北京市新增本土感染21宗，其中確診16宗、無症狀感染者5宗。

自4月22日以來，北京市累計報告41宗新冠感染，涉及5個區，其中朝陽區26宗、房山區7宗、順義區6宗、西城區1宗、通州區1宗。初步流調結果顯示，目前已隱匿傳播了1週，短期內出現了多代病例，提示病毒傳播隱匿、速度快，防控難度進一步加大。41宗感染中，近1/4為60歲及以上長者，老年感染者中未接種新冠疫苗比例達50%。

這輪疫情涉及老年旅遊團、學校及裝修工等傳播鏈。

北京市委宣傳部副部長徐和建前晚表示，新冠肺炎疫情具有復雜性、狡猾性，抗擊疫情遭遇新情況新挑戰，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，強調對疫情防控絕不可有任何放鬆大意。學校、工地、裝修從業人員等重點行業、重點人員要高度重視，不放過任何風險。進返京人員要嚴格執行防疫政策；嚴密防範自駕遊、老年團疫情風險。

蔡奇：最快速度管控風險 阻斷傳播鏈

蔡奇昨日主持召開會議調度疫情處置工作，並到朝陽區涉疫學校、封(管)控區現場檢查等。他指出，各級各部門各單位要採取最果斷措施，以最快速度管控風險、流調溯源，堅決阻斷病毒傳播鏈條。

他稱，涉疫學校是當前疫情處置的重要點位。而朝陽區是當前疫情防控的重中之重；要以街鄉為單位有序組織好區域核酸篩查，並視情擴大檢測範圍；封(管)控區要減少人員流動，防止風險外溢。朝陽區暫停校外培訓機構線下培訓。

他強調，要從嚴從緊抓好社會面防控，外控內篩要常抓不懈。嚴格進返京管理，並將裝修行業納入社區防控範圍，加強老年旅遊團防疫管理。

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【內地疫情】五一放假5天 專家料跨省出行或難實現

責任編輯：林佩怡

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