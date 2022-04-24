【上海疫情】傳部分地區「硬隔離」 樓宇大門設欄網（多圖）

上海新冠肺炎疫情反覆，封控措施持續。網傳浦東新區昨日（23日）發布通知，封控片區、樓棟都應「硬隔離」，門口安排保安24小時值守；另有網民貼出照片，指小區、樓棟大門被欄網封住，擔憂消防安全問題。

據內地「財新網」報道，上海浦東新區昨下發通知，要求對轄區內的封控片區、樓棟實施「硬隔離」措施，並於午夜前完成。其中，實施硬隔離的樓棟包括出現陽性病例的單元門棟及其所在的整個樓棟。

工作人員：為「三區劃分」細化作準備

報道指出，據悉浦東濰坊街道、陸家嘴街道、上鋼新村街道等多個街鎮，均有實施封控片區或樓棟「硬隔離」。對於樓棟「硬隔離」，有街鎮工作人員表示，這是為了後續「三區劃分」由小區細化為樓棟作準備。

據報道，封控片區「硬隔離」措施，是將有封控小區的街鎮之間的道路，用彩鋼板或攔網等隔斷，只留主路通行；而樓棟「硬隔離」措施，是將陽性單元門棟及其所在的整個樓棟的大門，用彩鋼板或攔網等封閉起來，開一個應急小門讓防疫人員出入。

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網上流傳浦東新區的通知截圖顯示，全區繼續分區防控，堅持「區域封閉、足不出戶、服務上門」管控措施，特別對片區、樓棟（涉疫單元及整棟樓的相鄰單元）的封控區，做好「硬隔離」；而「硬隔離」區域內，應保證設置核酸檢測點的空間；封控片區、樓棟門口安排保安24小時值守等。通知並要求做好對涉及居民的宣傳解釋工作，爭取理解支持。

網民憂若火災怎逃生 質疑違消防法

有網民關注「硬隔離」後的消防安全問題，擔心一旦發生火災，如何能迅速逃生、消防能否及時灌救，並質疑圍攔等是否符合消防法。有律師也指，「硬隔離」不能封堵消防通道。

據《消防法》規定，任何單位、個人不得佔用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。

值得一提的是，昨晚浦東新區長島路85弄38號樓梯間電錶箱發生火警，消防到場前火勢已被小區工作人員撲滅，無人傷亡。應急管理部官方微博，網傳影片中的建築外立面與發生火情的建築外立面完全不同，提醒大家不造謠，不信謠，不傳謠。

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責任編輯：林佩怡

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