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發改委：國際高通脹由美等國一手造成 中國物價發揮「穩定器」作用

經濟脈搏 17:05 2022/04/24

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近日，國家發展改革委組織召開專家座談會，專家指本輪國際通脹高企完全由美國等西方國家造成，中國物價運行在總體合理區間，對全球物價發揮了重要的「穩定器」作用。

國家發改委近日（24日）發佈消息，近日召開會議研究討論全球物價形勢。

專家指出，2021年以來國際通脹水平明顯上行，告別長達十餘年的低通脹時代，特別是今年以來國際通脹水平進一步快速上行，美歐等經濟體物價連續創下多年或歷史新高。3月份，美國居民消費價格指數（CPI）、工業品出廠價格指數（PPI）同比漲幅分別擴大至8.5%、11.2%，分別續創40年來和歷史新高；歐元區CPI、PPI同比漲幅分別擴大至7.5%、31.4%，續創歷史新高；少數國家甚至呈現惡性通脹態勢。

指責美國對內治理失序、對外挑事霸凌

專家一致認為，本輪國際通脹高企完全是由美國等西方國家對內治理失序、對外挑事霸凌造成的，並對全球經濟造成了極大傷害。一是新冠疫情暴發後，以美國為代表的主要發達經濟體濫發貨幣，實施極度寬鬆的貨幣政策，造成市場流動性泛濫，推升全球大宗商品價格。

二是美國等西方國家疫情防控失序，產業鏈供應鏈紊亂，至今尚未恢復，導致全球生產供應受到極大影響，大宗商品供給不足、價格攀升。三是俄烏衝突以及美國聯合盟友對俄羅斯發起多輪制裁，衝擊世界經濟體系，加劇全球糧食、能源、礦產品等大宗商品供需緊張局面，導致價格高位攀升，進一步推升國際通脹水平。

專家強調，得益於疫情防控得當、社會生產秩序穩定，宏觀政策力度節奏把握精準、不搞大水漫灌，重要商品保供穩價工作措施有力、成效顯著，中國物價一直運行在總體合理區間，去年全年CPI上漲0.9%，今年3月份上漲1.5%，一季度平均漲幅為1.1%，明顯低於其他主要經濟體，對全球物價發揮了重要的「穩定器」作用。

易綱：中國貨幣政策首要任務維護物價穩定 金融服務重視農業能源

【中國通脹數據】3月CPI按年上漲1.5%高過預期 PPI漲8.3%

責任編輯：袁瑋婧

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