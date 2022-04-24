  • 29°C
香港時間 : 2022424日 (日) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣疫情】新增本土病例破5千宗 料高鋒單日4.5萬人確診

社會熱點 16:56 2022/04/24

分享：

分享：

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，今日（24日）公布新增5,092宗本土確診病例，再創單日新高；另80宗境外輸入。當局估計，高峰期單日確診達4.5萬人，染疫總數可能達350萬至500萬人。

指揮中心公布，台灣新增5,092宗病例，分布22縣市，新北、桃園及台北等3地病例數破千。

據統計，台灣今年1月1日至4月23日本土病例共26,374宗，其中26,278人為輕症或無症狀患者，佔99.64%。88人中症，佔0.33%；重症累計8宗，佔0.03%，4人治療中、4人為死亡個案。中重症累積解除隔離人數24人。

染疫總人數或達350萬至500萬

指揮中心指揮官陳時中指出，未來確診病例會越來越多，據推估高峰單日確診可能將達4.5萬人，最高甚至是10萬人，屆時總人數將達350萬至500萬人。

他表示，因應未來疫情將持續上升，疫苗、藥物及確診者輕重分流落實是防疫關鍵。針對高風險族群投藥，推估使用藥物約為350萬名染疫人數的20%，已購買70萬劑量。

他認為，台灣疫情走向應該會與新西蘭雷同，後者疫情出現時，疫苗施打率和台灣現在類似，但新西蘭封城指數比較嚴格。他希望希望在近期兒童疫苗開始接種後，可降低重症死亡率。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學
2022/04/22
台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學
台增近3000本土病例 當局：15%人口染疫將與病毒共存
2022/04/21
台增近3000本土病例 當局：15%人口染疫將與病毒共存
台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開
2022/04/20
台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開
台灣將放寬港人定居條件 從事專業工作5年可申請
2022/04/20
台灣將放寬港人定居條件 從事專業工作5年可申請

你可能感興趣

台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學
15:34 2022/04/22
台灣單日新增確診3766宗 台北市下周試行線上教學
台增近3000本土病例 當局：15%人口染疫將與病毒共存
17:41 2022/04/21
台增近3000本土病例 當局：15%人口染疫將與病毒共存
台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開
14:57 2022/04/20
台灣單日增逾兩千宗感染 陳時中：預計疫情會大規模展開
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 台北 台灣

上一篇文章

安徽兩間核酸檢測機構出「假陽性」報告 被警告及暫停合作

下一篇文章

【上海疫情】傳部分地區「硬隔離」 樓宇大門設欄網（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

上海疫情反彈增逾2.3萬本土感染 連續6日增死亡病例
上海疫情反彈增逾2.3萬本土感染 連續6日增死亡病例
別往水渠投放大量清毒劑 上海市列科學清毒四要點六誤區
別往水渠投放大量清毒劑 上海市列科學清毒四要點六誤區
河南女發朋友圈稱羨慕按時出糧被開除 當地人社局已立案
河南女發朋友圈稱羨慕按時出糧被開除 當地人社局已立案
上海新增感染跌勢斷纜 當局：波動較大與聚集性疫情有關
上海新增感染跌勢斷纜 當局：波動較大與聚集性疫情有關
上海全市性封控還會持續多久？官方這樣說
上海全市性封控還會持續多久？官方這樣說
上海現過期山寨保供食品？居民食醬鴨後腹瀉 有人收「龍D粉絲」
上海現過期山寨保供食品？居民食醬鴨後腹瀉 有人收「龍D粉絲」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款