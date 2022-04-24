【台灣疫情】新增本土病例破5千宗 料高鋒單日4.5萬人確診

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，今日（24日）公布新增5,092宗本土確診病例，再創單日新高；另80宗境外輸入。當局估計，高峰期單日確診達4.5萬人，染疫總數可能達350萬至500萬人。

指揮中心公布，台灣新增5,092宗病例，分布22縣市，新北、桃園及台北等3地病例數破千。

據統計，台灣今年1月1日至4月23日本土病例共26,374宗，其中26,278人為輕症或無症狀患者，佔99.64%。88人中症，佔0.33%；重症累計8宗，佔0.03%，4人治療中、4人為死亡個案。中重症累積解除隔離人數24人。

染疫總人數或達350萬至500萬

指揮中心指揮官陳時中指出，未來確診病例會越來越多，據推估高峰單日確診可能將達4.5萬人，最高甚至是10萬人，屆時總人數將達350萬至500萬人。

他表示，因應未來疫情將持續上升，疫苗、藥物及確診者輕重分流落實是防疫關鍵。針對高風險族群投藥，推估使用藥物約為350萬名染疫人數的20%，已購買70萬劑量。

他認為，台灣疫情走向應該會與新西蘭雷同，後者疫情出現時，疫苗施打率和台灣現在類似，但新西蘭封城指數比較嚴格。他希望希望在近期兒童疫苗開始接種後，可降低重症死亡率。

責任編輯：林佩怡

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