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安徽兩間核酸檢測機構出「假陽性」報告 被警告及暫停合作

社會熱點 17:20 2022/04/24

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安徽兩間核酸檢測機構出「假陽性」報告 被警告及暫停合作

安徽合肥兩間核酸檢測實驗室被披露幾次出具「假陽性」報告，嚴重干擾合肥疫情防控大局。當局對該兩間機構給予警告並暫停合作。

據合肥市疫情防控應急指揮部通報，4月22日，合肥和合醫學檢驗實驗室、合肥諾為爾醫學檢驗實驗室，在合肥市蜀山區區域核酸檢測中，超能力承攬檢測業務、嚴重超過承諾時間出具檢測報告，影響合肥市對疫情形勢及時研判，更嚴重的是，此前已多次發生類似情況，有的還幾次出具「假陽性」報告，嚴重干擾合肥疫情防控大局。

經研究，決定對上述兩家實驗室給予警告，立即暫停兩間實驗室在合肥市範圍內的合作業務。

之後，合肥市疫情防控應急指揮部24日的通告提到，加強第三方檢測機構管理，核酸採樣檢測必須科學精準，既要防「假陽性」，也要防「假陰性」。市疫防指揮部決定，在原規定陽性樣本必留的基礎上，陰性樣本也必須留存至少3天，以備複查核對。

另據中新經緯報道，合肥和合醫學檢驗實驗室是隸屬北京和合醫學診斷技術股份有限公司的全資子公司，和合診斷是國家高新技術企業、中關村高新技術企業，內地30餘省市的2000多個2甲級以上，500個以上3甲級醫療機構，都是這間檢驗機構的客戶，累計服務人次超過千萬。

至於合肥諾為爾醫學檢驗實驗室，則隸屬合肥諾為爾基因科技服務有限公司。諾為爾基因官網2020年還曾發布，所屬實驗室滿分通過核酸檢測室評比。

上海增逾2.1萬宗感染再多39人死 部分工地企業疫情抬頭

江蘇昆山再度延長封控 企業復工1日又停工

責任編輯：尹航

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