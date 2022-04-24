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上海疫情短片《四月之聲》遭刪 作者發文澄清沒被帶走

社會熱點 18:57 2022/04/24

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上海「封城」亂象頻傳，近日一段記錄了當地民怨、市民求助錄音等的短片《四月之聲》，在內地網絡瘋傳，惟短片之後遭封禁。事後有傳短片創作者被帶走，該作者周日（24日）凌晨在微信公眾號發文，澄清自己和家人正常居家，沒有任何官方人員聯絡過他，又指公眾號的短片是他自己刪除。

署名Cary的影片創作者，周日凌晨在微信公眾號「永遠的草莓園」發文，指網上有言論指作者被帶走之類，表示不知道謠言怎麼產生，表示要澄清一下，「我和家人正常居家，沒有任何官方人員聯絡過我，以後如果有的話我也會積極配合溝通」。

稱觀眾賦予意義超出本身 自己刪片

文中又提到，影片在22日下午被平台隱藏後，「我感覺傳播範圍和速度已經超出了正常範圍，可能觀眾賦予它的意義已經超出它本身的意義，於是下午3點左右我自己刪除了公眾號的視頻，不希望再有什麼誤會發生」。

他表示，自己是土生土長的上海人，熱愛這座城市，做這個影片本意是客觀記錄前段時間上海發生的一些事，也知道在此特殊時期有很多問題需要大家一起努力和克服。他感謝大家的支持和關心，最後寫道「希望上海早日康復」。

《四月之聲》長約6分鐘，以上海航拍畫面為背景，收錄了多段聲音，一開始記錄官員於3月15日表示「不必封城」的言論【相關--上海：目前沒有封城 也不必封城】，以及3月26日發布會談及關於為何不能封城的原因【相關--上海疫情持續升溫 為何不能封城？專家解畫】。

影片之後播放多段上海民眾的聲音，反映物資短缺、要求發物資、幼兒和家長被分開隔離、寵物哥基被打死、病人病重無醫院接收、居委會人員身心疫累、方艙醫院未修好、孩子發燒媽媽向鄰居求退燒藥、老人求助送院等，也有謝謝支緩上海的防疫人員、阿姨為鄰居送食物、警察為司機送飯的聲音。短片最後引用上海市政府稱疫情有緩和趨勢，並祝上海「早日康復」。

有關影片被刪後，網民不斷接力轉發，包括以影片顛倒、字幕鏡像等形式，但影片最後也全面下架。

【上海疫情】傳部分地區「硬隔離」 樓宇大門設欄網（多圖）

上海全市性封控還會持續多久？官方這樣說

《環球時報》前總編輯23日凌晨在微博發文，指封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道。但稱「網絡管理者刪帖，不意味著各地政府不重視意見」，指「中國的實情經常是這樣的：一邊刪帖，政府一邊關注帖子的內容和傳遞的情緒，改進的努力會隨之而來」。

他之後又發文稱，「這場疫情，全社會無疑是利益共同體，不要因為某個具體管控措施，讓網民們對此產生懷疑。溝通是金」。 

責任編輯：林佩怡

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